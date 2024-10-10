Педиатр раскрыла, как снизить риск простуды у ребенка осенью

Правильный режим сна спасет ребенка от осенних простуд, поделилась с «Радио 1» педиатр Юлия Ровенская. По ее словам, дети обязательно должны высыпаться.

© РИА Новости

Например, детям в возрасте до пяти лет нужно спать около 13 часов в сутки, а после восьми лет — не менее девяти часов, — отметила педиатр.

Она добавила, что осенью ребенок должен также правильно питаться и в его рационе должен присутствовать витамин D. Он содержится в таких продуктах, как яйца, рыба и говяжья печень.

Кроме того, одним из наиболее эффективных средств от гриппа является вакцинация. Она не дает полной гарантии защиты от заражения, но помогает избежать осложнений и тяжелого течения заболевания. При этом привиты должны быть все члены семьи, подчеркнула Ровенская.

К тому же ребенок должен мыть руки каждый раз, когда приходит с улицы. Рекомендуется также промывать ему нос аптечными солевыми растворами и полоскать горло, указала эксперт.

Квартиру нужно проветривать не менее двух раз в день, а на пике сезонной заболеваемости рекомендуется ежедневная влажная уборка, — подытожила врач.

Ранее врач-педиатр Алена Сергеева рассказала, что здоровый образ жизни защитит детей от ОРВИ. По ее словам, дошкольник может простужаться до 12 раз в год, школьник — до восьми раз в год.