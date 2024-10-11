Аутизм у ребенка связали с иммунитетом матери

Ученые из США сделали сенсационное заявление о причинах возникновения аутизма. Об этом сообщает издание DailyMail.

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Эксперты полагают, что сильный иммунный ответ организма беременной женщины замедляет развитие головного мозга плода. Иными словами, если женщина заражается гриппом, риск появления на свет ребенка с аутизмом существенно возрастает.

В исследовании подчеркивается, что плод защищен от такого воздействия материнской иммунной системой, что хорошо коррелирует с данными о более частых случаях аутизма среди мальчиков.

На данный момент это пока только гипотеза, правдивость которой ученые тестируют на грызунах, однако беременным женщинам лучше сохранять осторожность, указано в статье.

Ранее ученые из Университета Южной Австралии и Университета Монаша выяснили, что дети, рожденные от матерей с избыточным весом, подвержены высокому риску развития нейропсихиатрических и поведенческих расстройств, включая расстройство аутистического спектра (РАС) и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Эксперт фонда «Обнаженные сердца», невролог Святослав Довбня назвал первые признаки наличия расстройства аутического спектра у ребенка. По его словам, установить диагноз специалист может в возрасте после 1,5 лет.