Аутизм у ребенка связали с иммунитетом матери

Ученые выяснили, что аутизм у ребенка может появиться из-за иммунитета матери
Ученые из США сделали сенсационное заявление о причинах возникновения аутизма. Об этом сообщает издание DailyMail.
Эксперты полагают, что сильный иммунный ответ организма беременной женщины замедляет развитие головного мозга плода. Иными словами, если женщина заражается гриппом, риск появления на свет ребенка с аутизмом существенно возрастает.
В исследовании подчеркивается, что плод защищен от такого воздействия материнской иммунной системой, что хорошо коррелирует с данными о более частых случаях аутизма среди мальчиков.
На данный момент это пока только гипотеза, правдивость которой ученые тестируют на грызунах, однако беременным женщинам лучше сохранять осторожность, указано в статье.
Ранее ученые из Университета Южной Австралии и Университета Монаша выяснили, что дети, рожденные от матерей с избыточным весом, подвержены высокому риску развития нейропсихиатрических и поведенческих расстройств, включая расстройство аутистического спектра (РАС) и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Эксперт фонда «Обнаженные сердца», невролог Святослав Довбня назвал первые признаки наличия расстройства аутического спектра у ребенка. По его словам, установить диагноз специалист может в возрасте после 1,5 лет.