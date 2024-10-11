В Роспотребнадзоре рассказали, как сохранить зрение ребенку
Проблемы со зрением могут замедлить развитие ребенка, привести к проблемам в школе, в общении, а также снизить самооценку.
Малыш может не жаловаться на плохое зрение, поэтому нужно посещать врача для профилактики. В школьном возрасте чаще всего развивается близорукость. Кроме того, у детей встречаются ретинопатия, косоглазие, катаракта, глаукома, инфекционные заболевания глаз.
Эксперты отмечают, что большинство проблем со зрением поддаются профилактике и лечению. Оно может быть консервативным, аппаратным и хирургическим.
Какие признаки указывают на возможное нарушение зрения:
- щурится;
- трет глаза, часто моргает;
- головные боли;
- головокружения, тошнота;
- подносит близко к лицу предметы или смартфон;
- сильно наклоняется во время рисования и письма;
- быстрое утомление;
- трудности в обучении.
Как позаботиться о детском зрении:
- больше гулять на свежем воздухе;
- питаться сбалансированно: фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, белковая пища;
- сократить использование телефонов и компьютеров;
- во время занятий за гаджетами и чтением делать перерывы раз в 20 минут минимум по 1 минуте;
- сделать хорошее освещение в комнате;
- отказаться от смартфонов и телевизора в темноте;
- не допускать попадания химических средств в глаза;
- защищать глаза от солнца;
- обратиться за помощью к врачу;
- проверять зрение в рекомендованные педиатром сроки.
Для того чтобы выявить проблемы на ранних сроках, нужно чаще проверять зрение, своевременно обращать внимание на проблемы и обращаться к врачу.
А недавно кардиолог рассказала, чем смартфон может навредить ребенку.