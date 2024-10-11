Как сохранить зрение ребенку

Проблемы со зрением могут замедлить развитие ребенка, привести к проблемам в школе, в общении, а также снизить самооценку.

© СОВА

Малыш может не жаловаться на плохое зрение, поэтому нужно посещать врача для профилактики. В школьном возрасте чаще всего развивается близорукость. Кроме того, у детей встречаются ретинопатия, косоглазие, катаракта, глаукома, инфекционные заболевания глаз.

Эксперты отмечают, что большинство проблем со зрением поддаются профилактике и лечению. Оно может быть консервативным, аппаратным и хирургическим.

Какие признаки указывают на возможное нарушение зрения:

- щурится;

- трет глаза, часто моргает;

- головные боли;

- головокружения, тошнота;

- подносит близко к лицу предметы или смартфон;

- сильно наклоняется во время рисования и письма;

- быстрое утомление;

- трудности в обучении.

Как позаботиться о детском зрении:

- больше гулять на свежем воздухе;

- питаться сбалансированно: фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, белковая пища;

- сократить использование телефонов и компьютеров;

- во время занятий за гаджетами и чтением делать перерывы раз в 20 минут минимум по 1 минуте;

- сделать хорошее освещение в комнате;

- отказаться от смартфонов и телевизора в темноте;

- не допускать попадания химических средств в глаза;

- защищать глаза от солнца;

- обратиться за помощью к врачу;

- проверять зрение в рекомендованные педиатром сроки.

Для того чтобы выявить проблемы на ранних сроках, нужно чаще проверять зрение, своевременно обращать внимание на проблемы и обращаться к врачу.

А недавно кардиолог рассказала, чем смартфон может навредить ребенку.