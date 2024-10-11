В Совфеде предложили запретить опекать более чем трех детей

Сенатор Совета Федерации Айрат Гибатдинов разработал законопроект, согласно которому число детей, которых можно взять под опеку, не может быть больше трех человек. Об этом он сообщил РИА Новости.

В это число не будут входить кровные дети. Исключением для данного правила, как говорится в сопроводительных документах, будут те случаи, когда под опеку или попечительство попадают «братья или сестры, а также дети, которые ранее воспитывались с одним лицом или в одной семье».

Помимо этого, законопроект предполагает запрет на оформление опеки более чем на одного ребенка в год. Здесь исключение также будет касаться братьев и сестер или тех, кто ранее воспитывался вместе одним лицом.

Документ сенатор разработал вместе с главой комитета Госдумы по вопросам семьи Ниной Останиной. Проект закона уже направили на получение заключения от правового управления Совета Федерации.

Ранее в Госдуме предложили разрешить временную опеку над детьми без статуса сироты. Согласно текущему Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» дети, фактически оставшиеся без попечения родителей, но не имеющие статуса сироты, не могут получить опеку и получать положенные сиротам меры поддержки.