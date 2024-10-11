Госдума может принять закон о единой программе воспитания в лагерях

Депутаты Госдумы могут принять до конца года законопроект о единой программе воспитания и плане ежедневных мероприятий в детских лагерях. Об этом сообщила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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"Мы только что внесли законопроект, и я думаю, что он будет принят к окончанию года. <…> Законопроект о необходимости выстраивания единой воспитательной работы в наших организациях отдыха и оздоровления", - сказала Останина на Всероссийском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы".

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой 27 сентября. Изменения предлагается внести в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

Согласно законопроекту, в календарных планах должны быть предусмотрены родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы в соответствии с российскими духовно-нравственными ценностями, показ фильмов патриотической направленности, а также игры и конкурсы с опорой на отечественные традиции и ценности. Разработать и утвердить единую федеральную программу с календарным планом должно будет Министерство просвещения РФ.