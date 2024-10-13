Психолог считает, что квадробинг для детей чаще всего является игрой

Чаще всего квадробинг - это просто игра, где дети воображают себя кошками или собаками, живущими в своих волшебных мирах. Бить тревогу стоит, если ребенок начинает путать игру и реальность, считает психолог семейного центра "Ориентир" столичного департамента труда и соцзащиты населения Анна Гращенкова.

"Дети придумывают себе роли, подбирают маски, ушки и другие аксессуары, чтобы вжиться в образы. Но это временно, как только игра заканчивается, дети возвращаются к обычной жизни - в таком случае квадробинг не стоит считать деструктивным или аморальным явлением. Это физическая активность, развивающая ловкость, гибкость, координацию и в то же время предоставляющая возможность для творчества, самовыражения", - сказала Гращенкова в беседе с ТАСС.

По ее словам, родителям квадробера важно присмотреться к своему ребенку, понять, чем является для него это увлечение - модным хобби или способом уйти от реальности. Важно учитывать и возраст ребенка - в начальной школе дети часто играют в животных, и это совершенно нормально, главное - понимать, что это временное увлечение. Скорее всего, с возрастом интерес к квадробингу пройдет сам собой.

"Иногда родители из-за тревоги могут совершать ошибки: начинают ругать или дразнить ребенка, запрещают общаться с другими квадроберами. Это только усложняет ситуацию. С другой стороны, есть и родители, которые начинают поощрять чрезмерное погружение в эту роль - выгуливают своего "щенка" на поводке или кормят из миски. Эти крайности могут лишь усилить желание ребенка жить по-кошачьи, а не по-человечески", - подчеркнула психолог.

По мнению специалиста, бить тревогу стоит, если ребенок начинает путать игру и реальность: ведет себя как питомец в общественных местах, отказывается говорить, заменяя речь звуками животных, проявляет агрессию или становится слишком избирательным в еде. Если такие моменты начинают мешать нормальной жизни, это сигнал для родителей задуматься, что стоит за таким поведением, и честно поговорить с ребенком.

"За этим увлечением скорее всего будут стоять какие-то вторичные выгоды, например, все друзья - квадроберы, и если ребенок не будет таким же, то его не примут в компанию. Если разговоры не помогают, и ситуация выходит из-под контроля, имеет смысл обратиться к психологу", - сказала она.

Как направить интерес ребенка в полезное русло

Как отметила Гращенкова, чтобы направить интерес ребенка в полезное русло, стоит выяснить, что именно его привлекает в образе животного. Например, если он восхищается грацией кошки, можно предложить ему попробовать художественную гимнастику. Если ребенка привлекает сила и быстрота, можно записать его в другую спортивную секцию. А если ему интересно изучать животных, их повадки и образ жизни, можно предложить ему образовательные курсы или кружки по биологии.

Психолог Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и соцзащиты населения Екатерина Игонина в беседе с ТАСС подчеркнула, что любая подростковая субкультура, как правило, - явление временное, и ничего катастрофического в очередном увлечении нет. Однако родителям нужно достаточно активно интересоваться тем, что происходит в жизни ребенка и, в том числе, быть в курсе его способностей и предпочтений. Зная, к чему склонен подросток, можно предложить ему альтернативу нежелательной деятельности - это может быть участие в делах семьи, освоение какой-либо профессии, спорт, новое хобби или волонтерство. И если подросток будет заниматься тем, что полезно и интересно, и к тому же не в одиночку, а с кем-то из родителей, остальное достаточно быстро потеряет актуальность.

"Самое главное - избегать категоричных запретов и "нагнетания обстановки". Прежде всего стоит узнать об увлечении подробнее: поговорить с подростком, поинтересоваться тем, почему он решил стать квадробером, что дает ему принадлежность к данной субкультуре, кто из ребят его единомышленники, и чем именно они вместе занимаются. Будьте откровенны с подростком - спокойно поделитесь тем, что вас по-настоящему беспокоит, общаясь с помощью "Я-посланий", исключая обвинения и оценки, например, "Меня волнует...", "Я не понимаю...", "Мне важно знать...", - сказала психолог.

Она добавила, что проявлять большую бдительность и вмешиваться родителям стоит всегда, если есть угроза здоровью - например, длительное передвижение на четвереньках может чрезмерно нагружать суставы и быть травматичным, а также если поведение подростков становится асоциальным или агрессивным. Еще один "красный флаг" - признаки навязывания деструктивной идеологии: подросток подолгу общается в интернете, стал скрытным, кардинально поменял взгляды. В таких случаях предпочтительнее всего постараться разъяснить ему ряд последствий, которые могут принести вроде бы безобидные шалости.