С какого возраста детям можно давать рыбные консервы

Рыбные консервы можно давать детям, начиная с восьми лет, рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнула, что они должны быть надежно упакованы и иметь хороший срок годности.

© РИА Новости

Консервированная рыба, например шпроты или сайра, подойдет уже более старшим детям — восьми лет и старше. Консервы должны быть надежно упакованы, иметь хороший срок годности, — поделилась врач.

Эндокринолог отметила, что масло, в котором хранится рыба в консервах, употреблять в пищу не стоит. Она посоветовала использовать этот продукт для приготовления начинки для пирогов, быстрого супа или традиционных салатов.

Масло, в котором хранится рыба в консервах, в пищу употреблять не стоит. Из такой рыбы можно приготовить начинку для пирогов, сварить быстрый суп или добавить в наши любимые национальные салаты, — заключила Калошина.

Педиатр Юлия Ровенская ранее предупредила, что осенью нельзя забывать про витамин D, когда речь идет о здоровье ребенка. Медик подчеркнула, что он помогает организму усваивать кальций и фосфор, необходимые для роста костей. Она отметила, что витамин D содержится в таких продуктах, как рыба, говяжья печень и яичные желтки.