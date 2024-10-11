Школа в Екатеринбурге запретила детям бегать на четвереньках

В Екатеринбурге в школе №83 родители учеников младших классов получили необычное сообщение в родительских чатах: детям запретили бегать на четвереньках во время перемен. Администрация школы объяснила это тем, что в учебном заведении дети должны передвигаться на двух ногах, а если родители хотят, чтобы их дети бегали на четвереньках, то это можно делать дома.

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Такое решение вызвало бурные дискуссии среди родителей. Одни считают это перегибом и недопустимым ограничением детской инициативы и творчества, другие же поддерживают школу, утверждая, что в школе должен быть порядок и дисциплина.

Многие родители выражают недоумение по поводу того, почему школе так важно, как дети передвигаются во время перемены, если это не мешает учебному процессу.

«Неужели в школе №83 так скучно, что нельзя даже побегать на четвереньках?», - спрашивают некоторые родители.

В соцсетях началась дискуссия о том, как лучше организовать перемены в школе, чтобы они были и веселыми, и безопасными.

Ранее в метро Екатеринбурга подросток-квадробер приставал к пассажирам. Также в Екатеринбурге шестиклассника избили одноклассники.