Философ предложил квадроберам решить демографическую проблему России

Православный философ Сергей Михеев заявил, что квадробинг — это извращение, сообщает телеканал «Спас». Он добавил, что для того, чтобы квадробер был больше похож на собаку, «ему нужно размножаться».

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«Вот собачка, у нее шесть щенков. А у тебя? У тебя не будет ни одного? Ты найди себе другую собачку, и чтобы у вас было шесть, а лучше восемь или 12, там, глядишь, и поумнеешь», — сказал философ, обращаясь к гипотетическому квадроберу.

Он добавил, что родители, которые ходят с детьми на поводке — это следствие «коллективного помешательства». По мнению Михеева, это напрямую связано с распространением различных извращений в современном западном обществе.

Все эти поводки, маски, ошейники, представления себя бессловесным животным, чьим-то рабом — это все оттуда, — заявил Михеев.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее рассказала, что разрабатывает законопроект о запрете популяризации «деструктивной идеологии», в частности квадроберства. По ее словам, дети-квадроберы являются жертвами пропаганды.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила против запрета на выгул детей-квадроберов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнула, что в первую очередь надо разъяснить опасность субкультуры родителям, а уже потом спрашивать с них.