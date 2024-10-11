Офтальмохирург рассказал, как скорректировать зрение ребенку

Если у ребенка наблюдается близорукость, ему обязательно нужно постоянно носить очки или контактные линзы, поделился с KP.RU практикующий офтальмохирург Дмитрий Арсютов. По его словам, это необходимо для восстановления зрения и уменьшения напряжения глаз.

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Врач отметил: миф о том, что при постоянном ношении очков «глаз расслабится», поэтому нужно периодически ходить вообще без очков, не соответствует действительности. Туда же относится и мнение, что очки нужно подбирать, чтобы значение немного не дотягивало до «идеального» зрения.

«Это ошибка. На самом деле именно полная оптическая коррекция замедляет прогрессирование миопии, улучшает аккомодацию и обеспечивает правильное развитие зрительных функций. Очки детям нужно подбирать так, чтобы достигалась острота зрения 0,9 — 1. Альтернативой могут быть контактные линзы: мягкие дневные или ночные полужесткие ортокератологические линзы»‎, — поделился Арсютов.

Он добавил, ночные линзы тормозят рост миопии, изменяя поверхность роговицы и оптики глаза. Эффективность этого метода составляет 75%. Офтальмолог подбирает такие линзы индивидуально для каждого ребенка, учитывая особенности роговицы. Дневные линзы нужно подбирать примерно на год с наблюдением у врача.

При этом лазерную коррекцию зрения можно делать только по достижении 18 лет при отсутствии ухудшения зрения минимум за последний год. Под исключения попадают медицинские показания, например разница между зрением более трех диоптрий в правом и левом глазу, подытожил офтальмохирург.

Ранее офтальмолог Зарина Курачинова рассказала, что лучшим способом сохранить зрение является регулярное посещение врача. По ее словам, современные технологии позволяют избежать проблем даже в 100 лет.