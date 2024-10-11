Дети начинают увлекаться квадробингом, потому что хотят выразить свой внутренний мир и, возможно, даже агрессию, поделилась с LIFE.ru в рамках проекта SHOT ПРОВЕРКА кандидат психологических наук Екатерина Шумейко. По ее словам, многое зависит также от выбранного ребенком персонажа.

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«Это проявление — следствие каких-то внутренних процессов, внутренних переживаний ребенка. Ему нужно выразить свою агрессию. Просто как Ваня он не может начать кусаться, но как волк или как собачка, котик — может», — отметила психолог.

Она добавила, что с помощью этого увлечения ребенок демонстрирует свой внутренний мир, но нужно обращать внимание на то, какое животное он выбирает. То, что дети хотят выразить, может различаться в зависимости от персонажа: кошка — это одна история, а вот волк — уже совсем другая, подытожила Шумейко.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что увлечение квадробингом может быть связано с отсутствием заботы и любви. Дипломат допустила, что это явление связано с недостатком необходимого ребенку внимания.

Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что президент России Владимир Путин ничего не знает о квадроберах. По мнению пресс-секретаря российского лидера, не следует лишний раз раздувать популярность этого явления.