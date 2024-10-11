Сколько школьникам нужно откладывать на iPhone 16

Российским школьникам в среднем на обеды вне дома дают 200 рублей в день. Как подсчитали аналитики CDEK.Shopping, ученикам нужно около двух лет, чтобы накопить на IPhone 16. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

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При этом объем карманных денег зависит от уровня дохода их родителей: есть семьи, в которых дети питаются по социальным субсидиям, а есть те, где детям принято давать не менее 1000 рублей на ежедневные расходы. Отказавшись от обедов, школьник может накопить примерно 1200 рублей за неделю. Такая сумма получится, учитывая, что ему дают деньги только в учебные дни и он ходит в школу 6 дней в неделю. При пятидневном формате обучения ему удастся откладывать по 1000 рублей еженедельно.

Самая минимальная стоимость нового IPhone 16 — от 75 806 рублей. Модель обладает памятью 128 ГБ и оснащена чипом последней разработки А18. Она собрана в Гонконге, имеет российскую прошивку. Также необходимо будет заплатить таможенную пошлину.

Медианная сумма, которую может собрать школьник за месяц, — 4800 рублей. Столько он накопит, если месяц пройдет без праздников, и в честь них в школе не будет организованно дополнительных выходных.

За учебный год ученик может накопить примерно 38400 рублей. При подсчете учитывается, что в учебный год заложено 9 календарных месяцев, из них 8 учебных, а 1 — каникулярный, который разбит на недели и распределен по четвертям.

Таким образом, примерно два года понадобится учащемуся, чтобы накопить на IPhone 16. При условии, что параметры у него будут самые минимальные. Если ученик захочет приобрести IPhone 16 Plus с памятью 256 ГБ, то ему придется заплатить от 112 889 рублей и копить на него около 3-х лет, а при выборе модели IPhone 16 Pro Max стоимостью от 136 003 рублей школьник должен будет собирать необходимую сумму 3,5 года.