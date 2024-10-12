Как учителя и родители оценили запрет на телефоны в школе

Аналитики провели опрос и выяснили, как школьники и их родители относятся к запрету на использование мобильных телефонов во время уроков. Результаты исследования компании MAXIMUM Education есть в распоряжении RT.

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Так, 36% школьников полагают, что введённый запрет помогает улучшить способность концентрироваться, ещё 22% считают, что запрет способствует высокой успеваемости учеников, а 41% подростков высказали мнение, что в будущем запрет не отразится на процессе учёбы.

Как выяснили эксперты, все родители (100%) поддерживают введённый запрет.

«Они считают, что дети становятся более сосредоточенными на уроках, улучшается дисциплина (43%), 14% утверждают, что дети стали менее зависимы от гаджетов», — подчёркивается в опросе.

Кроме того, по словам специалистов, 93% учителей также положительно относятся к запрету на телефоны в школах.

Согласно исследованию, 32% отмечают, что ученики меньше отвлекаются во время уроков, ещё 30% — что подростки меньше списывают.

Отмечается, что в школах запрет реализован по-разному.

«55% учителей ответили, что подростки оставляют телефоны при себе и учитель строго следит за тем, чтобы гаджеты не использовались на уроках. Треть (33%) утверждают, что дети убирают телефоны перед уроком в специальный шкафчик, а в 12% случаев подростки сдают телефоны при входе в школу в отдельную коробку», — рассказали опрошенные.

Всего в опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова объяснила в беседе с RT необходимость одобрения поправки о запрете использования телефонов в школах.