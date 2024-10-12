Врач напомнил, почему школьникам важно заниматься спортом

Занятия спортом имеют критически важное значение для физического и психического здоровья школьников, подчеркнула в беседе с RT Елена Чемисова, врач по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России.

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«Спорт способствует развитию силы, выносливости и координации, укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также помогает сформировать здоровые привычки на всю жизнь. Кроме того, регулярная физическая активность улучшает настроение и снижает уровень стресса, что особенно важно в условиях учебных нагрузок», — предупредила эксперт.

По её словам, уроки физкультуры в школе полезны, но их часто не хватает для достижения рекомендованных норм активности.

«В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, дети и подростки должны уделять физическим нагрузкам средней интенсивности не менее 60 минут в день, что трудно достичь только за счёт школьных уроков. Дополнительные занятия спортом помогают обеспечить необходимый объём», — объяснила эксперт.

По её словам, идеальный вариант — дополнительные высокоинтенсивные занятия спортом три — пять раз в неделю продолжительностью 60 минут.

«Важно чередовать аэробные нагрузки с упражнениями на силу и гибкость. Например, занятия можно построить таким образом: три раза в неделю бег и плавание и ещё два раза в неделю силовые упражнения или гимнастика», — посоветовала собеседница RT.

Для младших школьников (шесть — десять лет) подойдут виды спорта, развивающие общие физические навыки, такие как плавание, гимнастика, футбол или танцы, объяснила она.

«Для более старших школьников (11—18 лет) важно учитывать специализацию и интересы ребёнка. Например, можно выбрать такие виды спорта, как баскетбол, лёгкая атлетика, теннис или единоборства, которые развивают силу, выносливость и командные навыки», — рассказала врач.

По её словам, активным и энергичным детям больше понравятся командные виды спорта — допустим, футбол или баскетбол, где важна коммуникация и совместная работа.

«Более спокойным и сосредоточенным могут подойти индивидуальные виды активности, например плавание или гимнастика, где требуется концентрация и техника», — заключила Чемисова.

Ранее в Роскачестве рассказали RT, что продолжительность перемены в школе для приёма пищи должна составлять не менее 20 минут.