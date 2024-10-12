Что не так с приложениями для ведения и планирования беременности

Приложения для будущих мам уверенно завоёвывают аудиторию, обещая множество функций, чтобы облегчить ведение беременности и помочь «втянуться» в новую роль. Женщины с удовольствием осваивают календари овуляции, онлайн-планнеры триместров и чек-листы женского здоровья. Однако у доверия к подобным приложениям есть свои подводные камни. О них и о том, что действительно стоит отслеживать в беременность, «Секрету» рассказали гинекологи.

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Приложения для планирования беременности

Вплоть до относительно недавнего времени вопрос планирования беременности как таковой особо не ставился. Всё шло как-то самотёком: получилось — хорошо, не получилось — не судьба.

Сейчас ввиду достаточно надёжных средств контрацепции женщины сами решают, когда они морально готовы завести ребёнка, и всё чаще откладывают этот вопрос на попозже. А в результате оказывается, что так просто «само» оно уже не происходит, и чтобы забеременеть, нужно уделить много внимания здоровью, подгадывать день и час для зачатия и надеяться на удачу.

Для матерей, которые ответственно подходят к вопросу планирования беременности, основным помощником будут женские календари, в которых можно отслеживать цикл: менструации и овуляции.

Вот некоторые из популярных приложений для планирования беременности:

«Flo: Мой женский календарь»: помогает следить за циклом, весом, питанием и другими параметрами образа жизни, предупреждает о наступлении фертильной фазы. Встроенный чат-бот на основе собранной о вас информации даже может выдать вполне адекватные рекомендации по здоровью и поставить предварительный диагноз по симптомам. Но, конечно, проверять его предположения надо у настоящего врача;

Clover: помогает следить за циклом и высчитывать благоприятные для зачатия дни с помощью специального калькулятора. Все данные оттуда можно легко выгрузить в другие предложения для отслеживания здоровья;

Clue: отслеживает не только цикл, но и в целом здоровье и даже настроение. В него можно вносить различные параметры: эмоции, продолжительность сна, тренировки, состояние кожи и волос и т. п;

Frau: имеет сразу четыре режима — планирование, беременность, здоровье в менопаузе и режим для тех, кто не планирует детей прямо сейчас. В зависимости от выбранного режима будет маркировать дни овуляции как «благоприятные» или «опасные». Плюс имеет встроенную виртуальную медкарту, в которой можно фиксировать приёмы у врачей и вносить данные обследований;

М.Р.Т (Menstrual Period Tracker) — трекер для отслеживания женских циклов с простым и понятным интерфейсом. Полностью сохраняет всю историю предыдущих циклов.

Однако врачи относятся к таким приложениям с определённым скепсисом. Возможности ИИ в определении оптимальных дней для зачатия всё-таки строятся на усреднённых данных, указала гинеколог Марика Отхозория. А каждая женщина — совершенно уникальный организм со своими особенностями, которые просто так не оцифруешь.

«Начнём с того, что у каждой женщины свой индивидуальный цикл. У кого-то 28 дней, у кого-то 25, у кого-то 26, у кого-то 30, а у кого-то и 45. То есть продолжительность цикла разнится. А в эти календари искусственный интеллект заложил очень средний вариант, 28−30 дней, и всё, что выбивается из этого, не считается нормой. Календарь решает, что у пациентки задержка, и тем вводит её в заблуждение. В ИИ-календари заложены очень-очень усреднённые числа», —

Самым надёжным способом определить овуляцию остаётся УЗИ-обследование у акушера-гинеколога и специальные тесты-полоски на овуляцию, которые можно купить в аптеке.

Приложения для ведения беременности

Приложения для ведения беременности нередко сочетают в себе множество сторонних функций и даже интегрируются с другими цифровыми экосистемами. Например, помимо календаря беременности они могут предоставлять доступ к форуму для будущих мам или к маркетплейсу товаров для малыша.

Некоторые носят чисто информационный характер: предоставляют данные о развитии малыша, общие советы по образу жизни для беременных.

Западные исследования утверждают, что порядка 73% женщин из развитых стран во время беременности пользуются приложениями, 40% из них скачивают больше одного приложения.

По России таких данных нет, но, по словам гинеколога Нины Антиповой, спрос на такие приложения у жительниц больших городов неизменно растёт. От цифровых помощников россиянки ждут прежде всего:

Информацию о рисках и возможных болезнях во время беременности;

Возможность отслеживать физические изменения;

Советы по подготовке к родам и уходу за малышом.

Вот несколько популярных приложений для беременных:

«MAAM — календарь беременности». Помогает отслеживать беременность, набор веса, шевеления и схватки. А ещё — ежедневно публикует короткие и понятные тексты о здоровье и изменениях в организме мамы и малыша в соответствии со сроком. В комментариях к статьям можно общаться с другими пользовательницами. Есть 3D-визуализация плода и его традиционное сравнение с фруктами в зависимости от размера;

AMMA. Помимо основных традиционных функций — сравнение ребёнка с персиками и дынями, информация о развитии по неделям, счетчик шевелений и т. п., — делает упор на просветительскую миссию. Вся информация опирается на доказательную медицину и изложена простым языком. Контент приложения локализован с учётом актуальных для разных стран проблем. Например, в российской версии много внимания уделено отстаиванию границ и прав в общении с врачами, родственниками и посторонними людьми, лучше всех знающими, как вести себя беременной;

«Беременность +» (Pregnancy +). Одно из самых популярных приложений, в котором есть практически всё нужное: график беременности, журнал веса, снимки УЗИ, медкарта, счётчик толчков и схваток, списки покупок и т. п. В информационных статьях говорится о беременности, здоровье, питании, упражнениях для будущих мам;

«Hello Belly: моя беременность». Традиционный путеводитель по беременности с уютным дизайном и добрым юмором, с которым составлены советы будущей маме. Многие функции доступны только по платной подписке;

«Я беременна» — электронный консультант по беременности с информацией практически о любых ситуациях, возникающих в этот непростой период. Есть графики веса и сдачи анализов, рассчёт предполагаемой даты родов, ежедневник, списки для роддома, советы по питанию. Всю информацию можно экспортировать из приложения в PDF-формате;

«Mom Life: Беременность и дальше». Целая социальная сеть для беременных и молодых мам. Помимо множества тематических каналов и площадки для общения предоставляет радар, с помощью которого можно находить живущих поблизости пользовательниц и объединяться, например, для прогулок с детьми;

Mother Fit. Спортивное приложение, в котором можно найти упражнения для будущих мам по восьми направлениям: йога, гимнастика, фитнес, пилатес и т. п. Видеотренировки подбираются с учётом состояния здоровья и триместра беременности. В каждом триместре доступна одна бесплатная тренировка, основной же контент требует оплатить подписку;

«Счетчик схваток» — программа одной функции, которая помогает понять, когда ещё можно подождать дома, а когда уже точно пора в роддом. Зато максимально удобная и понятная: достаточно нажать на кнопку в момент начала схватки и в момент её окончания, и приложение, проанализировав, озвучит вам прогноз и рекомендацию;

«Грудное вскармливание: дневник». Для тех, кто уже пережил радостную встречу с малышом и пытается наладить процесс естественного вскармливания. Дневник помогает отслеживать кормление грудью (какой кормили, как долго, когда сцеживали и т. п.), подсказывает, когда пора вводить прикорм, а также вести график продолжительности сна ребёнка, изменения его веса, роста и т. п.

Это лишь верхушка айсберга — похожих приложений в маркетплейсах не один десяток. Однако принимать на веру всё, что они советуют, всё же не стоит, утверждают врачи.

«Есть вопросы к надёжности контента, который предоставляют приложения для беременных и планирующих, если он становится информационно-образовательным, а не только развлекательным. Не всегда известно, насколько глубоко приложение тестировалось перед релизом, принимали ли участие в разработке врачи. Есть исследования о том, что менее 20% медицинских сведений, предоставляемых такими приложениями, полностью верны. В группе риска — молодые беременные и планирующие женщины, которые привыкли полностью доверять цифровым источникам. Алгоритмы приложений могут неправильно интерпретировать показатели, которые вводит беременная женщина — именно поэтому так важно обсуждать свои анализы именно с акушером-гинекологом», —

«Я к этим приложениям, если честно, отношусь весьма скептически, потому что опять же эти приложения очень усредненные. Они прям очень-очень средненькие. Конечно, можно на них опираться, решая, какое количество витаминов принимать, что кушать, когда кушать и так далее, вот эти рекомендации. Но опять же это такой среднестатистический календарь и советы для среднестатистической женщины. А ведь каждая женщина проходит беременность индивидуально», —

Какие показатели нужно мониторить беременной (и без приложений)

По словам гинеколога Нины Антиповой, с приложениями или нет, но отслеживать своё состояние беременная должна. И не только периодически посещая врача, но и самостоятельно на постоянной основе.

Дома необходимо мониторить следующие показатели:

Набор веса;

Артериальное давление;

Шевеления плода;

Выделения из влагалища;

Любые болезненные ощущения в области малого таза, живота;

Боли в спине, особенно пояснице;

Состояние зубов, волос и ногтей.

«Однозначно, прежде всего беременная женщина должна отслеживать свои выделения. Если, допустим, пациентка видит изменение цвета, количества, структуры выделений, это повод обратиться к врачу. А если выделения меняют свой цвет на коричневый, или алый-розовый, или кровянистого цвета, к доктору нужно идти незамедлительно. Аналогично — если выделения становятся слишком обильными, зеленоватыми, дурно пахнут и так далее. Ну и на сроках ближе к 30 неделям поводом для обязательного посещения врача могут стать обильные водянистые выделения — это могут быть околоплодные воды», —

Отхозория указала, что, хотя такие приложения могут быть очень удобными и информативными, календари и советы — это не панацея и не повод расслабиться.

Очень важно, чтобы беременная женщина не пренебрегала триместровыми осмотрами у врача, вовремя сдавала анализы крови и мочи и не думала, что приложение избавит её от необходимости выстаивать очереди в женских консультациях.

«Это очень большое заблуждение! Ни в коем случае беременным женщинам не стоит пренебрегать этими осмотрами, потому что организм женщины меняется во время беременности, и необходимо отслеживать эти изменения, чтобы вовремя обнаружить патологию. Это очень важно для будущего здоровья малыша и мамы, потому что здоровые роды закладываются ещё при здоровом зачатии и здоровом вынашивании. Чем здоровее малыш, тем здоровее он рождается, тем здоровее роды, послеродовые периоды у пациентки», —

В целом же внимательность к своему организму для беременной благо в любом случае, и если приложение в вашем смартфоне позволяет удобно систематизировать информацию и вести дневник и график, ничего плохого в этом точно нет.

Но любые необычные изменения и болезненные ощущения — повод лишний раз навестить своего лечащего врача. Для уверенности можно поискать информацию в приложениях, но они не замена личному осмотру у специалиста.