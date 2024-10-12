Педиатр рассказал, как не стоит вести себя на приеме у врача

Иногда пациенты приходят на прием невовремя — либо рано, либо поздно. Врач объясняет, что на одного пациента выделяется меньше 10 минут — это и на осмотр, и на оформление документов. Потому опоздание приводит к сдвигу всего приема и вызывает недовольства у других пациентов.

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Некоторые родители идут на хитрости: записывают одного ребенка, а приводят несколько. Врач признается, что в такой ситуации не отказывает родителям, но она от этого устала и возмущена тем, что эти хитрецы не видят в других таких же родителей, нуждающихся в помощи для их детей, передает 78.ru.

Иногда родители приходят на прием без ребенка. Но даже если нужна справка в бассейн, ребенок должен присутствовать — таков регламент.

А еще врач советует пациентам составлять список вопросов к врачу, так прием будет эффективным и не займет много времени.

Еще бывает, что родители не в курсе, чем лечится их ребенок, или дают что-то не по назначению врача, а по совету знакомого. Хуже самоназначенных сиропов только самоназначенные антибиотики и противовирусные.

«Конечно, хамство, невежество и мракобесие очень сильно бесит. Ты пытаешься построить диалог с родителями, а они тебе начинают говорить: «Мы, вообще-то, лечимся проростками пшеницы, или гомеопатией, или еще чем-то подобным». И ты понимаешь, что человек не готов идти на контакт и выполнять те рекомендации, которые ему даешь», — говорит врач о еще одном пункте.

Правда, этот пункт больше не раздражает, а разочаровывает, ведь врачи стараются подбирать современное лечение и проделывают для этого большую работу.

И последний пункт, который отмечает участковый педиатр, это нерациональное использование медицинской службы. Пациенты, за исключением очень небольшого списка проблем со здоровьем, должны ходить на прием сами, а не вызывать врача на дом.

Врач говорит, что самый дальний дом на ее участке находится в двух километрах, и ходит она на приемы пешком. Иногда приходит, а вызывавшие не открывают дверь. А если к пациенту попасть удается, то некоторые родители полагают, что прием на дому будет эффективнее, однако у врача на выезде нет возможности взять анализы, просмотреть карту.

«Такие вызовы на дом — это пережиток советской системы, которая на сегодняшний день уже устарела. Все-таки тогда и участковая служба была устроена иначе, и детей было меньше», — подытоживает врач.

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