Профессор высказался на тему квадробинга

В публичном пространстве продолжаются споры о квадробинге - субкультуре, распространившейся среди детей и подростков. Квадроберы имитируют поведение собак, кошек, лис, надевают маски и меховые костюмы. Одни считают это увлечение обычной детской шалостью и игрой, вспоминают свое советское детство, когда в новогодние утренники мальчики наряжались зайчиками и медвежатами, а девочки - белочками и снежинками. Другие считают квадробинг серьезной угрозой и предлагают движение запретить, а родителей - наказывать.

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Что по этому поводу думает клинический психолог? Проблему комментирует директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор психологических наук, профессор Вера Никишина.

Необходим ли контроль?

Вера Никишина: Абсолютно уверена, что контроль необходим. Но у меня есть прогноз: сегодня мы назовём это квадробингом и запретим, а завтра это движение переназовут, допустим, kitten play. Тогда мы будем постоянно искать движения, которые надо запретить. На мой взгляд, внимание должно быть сосредоточено на причинах интереса к этой тематике. Как медицинский психолог, я могу говорить о рисках.

Стоит ли запретить квадробинг?

Вера Никишина: Запрет вызывает интерес. Чем больше запрет, особенно в нерегламентированном пространстве, тем больше интерес.

Какие психологические явления стоят за квадробингом?

Вера Никишина: Я вижу в этой активности уход от реальности или желание родителей увести детей от реальности. Согласитесь: воспитывать гораздо сложнее, нежели выгуливать на поводке. К тому же, на банальных усилиях по воспитанию хайп не соберёшь.

Можно ли превратить квадробинг в спорт?

Вера Никишина: Я абсолютно уверена, что человечество заслужило прямохождение. Мы эволюционировали именно в этом направлении. Позиция на четырех конечностях идет вопреки самоидентификации ребенка. Принять это как вид спорта я не готова. Дело не в конечностях, дело в мозге.

Какую опасность для ребенка несет квадробинг?

Вера Никишина: Я вижу опасность в зоне самоидентификации. Вопрос о самоидентификации имеет определённую онтогенетическую траекторию, но базовых решений ребенок достигает уже в 2-4 года. Потом эти вопросы появляются, но с ответами мы не должны затягивать, иначе он всю последующую жизнь будет занят тем, что будет решать вопрос: кто же я? Другую социальную активность ему некогда будет осуществлять.