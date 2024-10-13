Минздрав обяжет женщин перед абортом посещать психолога

В настоящее время документ проходит общественное обсуждение. Ожидается, что новые клинические рекомендации для прерывания беременности вступят в силу с 1 января 2025 года.

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Консультацию с психологом включат в стандарты медицинской помощи при прерывании беременности. Обязательное посещение специалиста Министерство здравоохранения указало в стандартах лечения при аборте на сроках до 12 недель и от 12 до 22 недель.

В настоящее время документ проходит общественное обсуждение, пишет «Парламентская газета».

Согласно обновленным стандартам, до 12-й недели прервут беременность только при условии прохождения обязательного профессионального психологического консультирования.

Кроме того, документом установят лабораторные и инструментальные исследования перед абортом и список препаратов.

Ожидается, что новые клинические рекомендации для прерывания беременности вступят в силу с 1 января 2025 года.

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