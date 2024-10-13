Почему докторов наук не стоит нанимать в качестве репетиторов

Учебный год начался совсем недавно, но многие родители уже приступили к поискам репетитора для своих детей. Одни хотят подтянуть школьную программу, а другие заранее готовят ребенка к предстоящим ЕГЭ и ОГЭ. Вместе с экспертами разбираемся, по каким критериям нужно выбирать качественного специалиста и где его искать.

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Определиться с целями

Первое, с чего необходимо начать поиск репетитора, – определиться, для каких задач он нужен ребенку. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра развития образования, кандидат педагогических наук, доцент Наталья Тарасова.

Если ребенок понимает, что ему не хватает только уроков и он готов трудиться, его мотивация не потеряна, – это ответ на вопрос, зачем нужен репетитор. Можно пригласить его на какой-то период именно для того, чтобы подтянуть школьную программу, восполнить пробелы.

Также репетитор может потребоваться ученикам выпускных классов. Однако в этом случае родители должны понимать: дополнительные занятия не дадут общих знаний по всем предметам, а лишь подготовят ребенка к экзаменам, заметила специалист.

При этом отставание в учебе может быть связано с внутренними конфликтами в школе, и решить такую проблему у репетитора, конечно, не получится. Еще успеваемость ребенка иногда страдает из-за общего отсутствия интереса к учебе и веры в себя. Тогда важно найти педагога, который сможет заинтересовать школьника и поможет поверить в свои знания, отметила эксперт.

Где искать?

Найти репетиторов можно на специализированных платформах или в онлайн-школах: как правило, там представлены педагоги под разные запросы, подчеркнула Наталья Тарасова. Однако далеко не все организации, которые обещают 100-процентную гарантию результата, смогут дать его на практике. В связи с этим педагог рекомендовала обратиться за помощью к знакомым и друзьям, которые ранее нанимали репетиторов, – так можно найти специалиста с проверенной методикой.

При подборе репетитора очень важно обращать внимание на отзывы, заметил заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург. В этом смысле особенно важны результаты школьников, которые занимались с конкретным педагогом.

По его мнению, также важно смотреть на образование и опыт. При этом Ямбург не рекомендовал выбирать для репетиторства ученых, профессоров и докторов наук.

Я не отрицаю их квалификации, но они не знают школьной методики, требований. И в этом случае лучше опытный педагог, чем заслуженный профессор.

При этом цена за услуги репетитора не всегда гарантирует качество. По словам Натальи Тарасовой, в среднем прейскурант начинается от 500 рублей и достигает 5 000 за час занятий в зависимости от предмета, возраста ученика и запроса. Поэтому эксперт тоже рекомендовала обращать внимание на отзывы и число успешных выпускников.

Также важно понять, в каком режиме комфортно работать школьнику. К примеру, некоторые репетиторы предлагают меньшую цену, проводя занятия в группе. Но стоит учитывать, что такой формат подходит не всем.

Обучение в группе может стать стрессом, дети будут мямлить, зажиматься и отставать по программе. Поэтому кому-то подходят только индивидуальные уроки. Возможно, потребуется пробное занятие, чтобы понять, насколько ребенку комфортно.

Необходимо также учитывать и возраст педагога: порой молодые репетиторы могут делать ошибки из-за неопытности, поэтому Тарасова посоветовала выбирать учителя средних лет, который уже выработал собственную методику.

Результат очевиден

Успехи школьника при правильном подходе к репетиторству будут видны сразу: успеваемость улучшится, а результаты пробных ЕГЭ или ОГЭ скажут все сами за себя, заверил академик Ямбург.

Есть демонстрационные варианты государственного экзамена, по которым можно отследить успеваемость. Если школьник решает задачи того уровня, который требуется, это сразу видно. А когда есть пробелы в некоторых областях, грамотный репетитор это быстро вычислит и поможет выйти ребенку на новый уровень.

Наталья Тарасова добавила, что качество обучения измеряется еще и поведением самого школьника.

"Должен быть контакт с педагогом. Важно, чтобы ребенок чувствовал, что ему комфортно, все понятно, что появляется интерес", – подчеркнула специалист.

Эксперт отметила, что в целом результат занятий зависит от множества факторов, если что-то не получается, винить репетитора или ребенка нельзя. Важно найти своего учителя и ориентироваться на индивидуальные особенности и запросы школьника, заключила Тарасова.