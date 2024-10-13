Ученые изучили влияние питомцев на детей

Ученые из Великобритании и США изучили как влияет наличие питомцев в семье на детей. С одной стороны это улучшает навыки чтения и речи, с другой – может повлиять отрицательно. Об этом написал Naked Science

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Исследователи проанализировали данные 14 тыс. детей, которые родились в 1991-1992 годах в Эйвоне Англии. Наблюдения за ними вели 18 лет.

В семьях, где были домашние животные, у детей в возрасте двух лет была более развита невербальная коммуникация, у детей пяти лет – лучше речь. Дети-школьники лучше читали в семьях, где жили собаки.

Но наличие питомца не улучшало когнитивное и эмоциональное развитие детей, успеваемость.

Дети в семьях с домашними животными чаще испытывали сложности с естественными науками, английским языком и математикой.

На гиперактивность в раннем возрасте тоже влияло наличие питомца.

Ученые не стали делать поспешных выводов и считают, что влияние домашних животных на детей нужно изучать дальше.

Кстати, домашние питомцы помогают людям избавиться от стресса, вызванного работой.

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