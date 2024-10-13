Найдена связь между социальными сетями и депрессией у подростков

Использование социальных сетей подростками тесно связано с повышенной тревожностью и депрессией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Оксфордского университета.

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— Мы обнаружили линейную зависимость между повышением уровня тревожности и депрессией и временем, проводимым в соцсетях. Во многих крайних случаях подростки проводили на таких сайтах до восьми часов в день, — высказался руководитель исследования, профессор Оксфордского университета Джон Галлахер, специализирующийся на изучении когнитивного здоровья.

Ученые подчеркивают, что на психическое здоровье подростков положительно влияет увеличение продолжительности сна и физическая активность, говорится в материале FT.

В социальных сетях, где люди часто чувствуют свою безнаказанность, встречается слишком много негатива. Нередко даже невинное обсуждение поста в мгновение ока становится токсичным и поражает едкими и ядовитыми комментариями. И если в обычной жизни у нас обычно не остается времени на подобные разговоры, то в формате онлайн на наши головы обрушиваются тонны информации, которую бывает сложно переварить. Психолог Ольга Романив в беседе с «Вечерней Москвой» назвала ключевые причины для временного удаления из соцсетей.