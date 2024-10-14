Почему крабовые палочки нельзя давать детям

Крабовые палочки и другие полуфабрикаты из сурими не стоит давать детям, рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина. Она объяснила, что в данных продуктах слишком много красителей. По ее словам, консерванты влияют на психику ребенка, ухудшая память и снижая внимание.

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«Крабовые палочки и прочие полуфабрикаты из сурими — самый не полезный для детей продукт из категории рыбных. В них много красителей и усилителей вкуса. Эти вещества влияют на психику детей, вызывая нарушения внимания, памяти и других интеллектуальных процессов, а также являются выраженными аллергенами. Такие продукты лучше избегать в рационе людей всех возрастных категорий»‎, — отметила Калошина.

Педиатр Юлия Ровенская ранее предупредила, что осенью нельзя забывать про витамин D, когда речь идет о здоровье ребенка. Медик подчеркнула, что он помогает организму усваивать кальций и фосфор, необходимые для роста костей. Она отметила, что витамин D содержится в таких продуктах, как рыба, говяжья печень и яичные желтки.

До этого педиатр Екатерина Морозова рассказала, что школьник должен отдыхать после уроков хотя бы 1,5 часа, не приступая к домашнему заданию, чтобы его жизнь была сбалансированной. По ее словам, верное сочетание времени на отдых и учебу сохранит здоровье ребенка.