Ученые выяснили причину появления депрессии у детей

Исследователи заявили, что для улучшения психического здоровья подросткам рекомендуется увеличивать продолжительность сна. Кроме того, необходимо заниматься физической активностью.

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Исследования показывают, что время, которое подростки проводят в социальных сетях, оказывает влияние на уровень тревожности и депрессии.

Согласно исследованию Оксфордского университета, была выявлена прямая зависимость между увеличением уровня тревожности и депрессии и временем, проводимым в соцсетях, передает Financial Times.

Профессор Джон Галлахер, руководитель исследования и специалист в области когнитивного здоровья, отметил, что подростки могут проводить в социальных сетях до восьми часов в день, что отражается на их здоровье.

Напомним, что ранее ученые из Канады уже подтверждали наличие депрессии у подростков и детей из-за телевизора. До этого ученые Томского университета сообщали о том, что ковидная депрессия чаще встречается у женщин.