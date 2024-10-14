Как понять, что ребенка шантажируют в интернете

Как понять, что ребёнка шантажируют в интернете? Внимание — на поведение
«Объясняем.рф»: из-за шантажа в интернете ребёнок может стать скрытным. Попавшись на крючок аферистов, он рискует столкнуться с чувством безысходности и не понимать, кто может помочь. Всё это отразится на его поведении. Сайт «Объясняем.рф» вместе с Альянсом по защите детей в цифровой среде и Киберполицией России подготовили памятку о том, каким бывает интернет-шантаж и как определить, что ребёнок стал его жертвой.
Каким бывает интернет-шантаж
- Эмоциональный — ребёнка заставляют сделать что-то преступное, угрожая компроматом на него;
- Финансовый — вымогают деньги или подарки в обмен на молчание или бездействие;
- «Сексторшн» — выманивают интимные фото или видео, а затем угрожают отправить их родным или друзьям ребёнка;
- Фейки — создают дипфейки с участием ребёнка и грозят распространить их, выдав за реальные.
Как действуют шантажисты
Сначала выбирают жертву.
«Чаще всего это юноши и девушки, которые много времени проводят в соцсетях, публикуют посты и комментарии, активно общаются в мессенджерах», — рассказали авторы памятки.
Затем аферисты пишут с фейкового аккаунта. Их задача — войти в доверие к подростку, заслужить его симпатию и обманом заполучить его личные данные, фото или видео.
В итоге мошенники начинают давить, чтобы он выполнил их условия.
Как понять, что ребёнка шантажируют в интернете
Заподозрить это можно по изменениям в поведении ребёнка.
- Стал замкнутым и тревожным. Внезапно стал скрытным и перестал что-либо рассказывать. Если спросить о том, чем занимается в интернете, уходит от ответа;
- Ограничил родителям доступ к своим аккаунтам. Это может произойти из-за стыда ребёнка или давления злоумышленников;
- Непонятные люди. В профиле ребёнка или его телефоне появились странные запросы или сообщения от чужих людей.
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