Как понять, что ребенка шантажируют в интернете

«Объясняем.рф»: из-за шантажа в интернете ребёнок может стать скрытным. Попавшись на крючок аферистов, он рискует столкнуться с чувством безысходности и не понимать, кто может помочь. Всё это отразится на его поведении. Сайт «Объясняем.рф» вместе с Альянсом по защите детей в цифровой среде и Киберполицией России подготовили памятку о том, каким бывает интернет-шантаж и как определить, что ребёнок стал его жертвой.

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Каким бывает интернет-шантаж

Эмоциональный — ребёнка заставляют сделать что-то преступное, угрожая компроматом на него;

Финансовый — вымогают деньги или подарки в обмен на молчание или бездействие;

«Сексторшн» — выманивают интимные фото или видео, а затем угрожают отправить их родным или друзьям ребёнка;

Фейки — создают дипфейки с участием ребёнка и грозят распространить их, выдав за реальные.

Как действуют шантажисты

Сначала выбирают жертву.

«Чаще всего это юноши и девушки, которые много времени проводят в соцсетях, публикуют посты и комментарии, активно общаются в мессенджерах», — рассказали авторы памятки.

Затем аферисты пишут с фейкового аккаунта. Их задача — войти в доверие к подростку, заслужить его симпатию и обманом заполучить его личные данные, фото или видео.

В итоге мошенники начинают давить, чтобы он выполнил их условия.

Как понять, что ребёнка шантажируют в интернете

Заподозрить это можно по изменениям в поведении ребёнка.

Стал замкнутым и тревожным. Внезапно стал скрытным и перестал что-либо рассказывать. Если спросить о том, чем занимается в интернете, уходит от ответа;

Ограничил родителям доступ к своим аккаунтам. Это может произойти из-за стыда ребёнка или давления злоумышленников;

Непонятные люди. В профиле ребёнка или его телефоне появились странные запросы или сообщения от чужих людей.

А в этом материале мы рассказали о том, как понять, что онлайн-собеседник вам лжёт.