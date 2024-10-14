Психолог объяснил, как уберечь ребенка от мошенников

Родителям важно рассказать своему ребенку о том, как действуют мошенники, чтобы он не сообщил личные данные взрослых злоумышленникам. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова, передает Pravda.Ru.

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Так, она призвала объяснять детям, что незнакомцев, которые просят предоставить личные данные родителей, сфотографировать банковскую карту или открыть банковское приложение, стоит заблокировать, а после этого — сообщить об этом родителям.

«Родитель должен помочь ребенку осознать, что рядом с ним любящие заботливые родители, которые изо всех сил стараются для него, любят, ценят, берегут его», — подчеркнула Наумова.

Маленьким детям она советует рассказывать о мошенниках в игровой форме, с детьми более старшего возраста — вести прямой разговор, задавать вопросы и обсуждать данную тему.

10 октября сообщалось, что в Белгородской области местный житель стал жертвой мошенников после того, как его восьмилетняя дочь перевела неизвестным с его телефона 180 тысяч рублей. По словам правоохранителей, с заявлением в полицию обратился 38-летний мужчина из Старого Оскола. Он рассказал, что 5 октября восьмилетняя дочь играла на его телефоне в сетевую игру. Один из игроков предложил ребенку повысить рейтинг.