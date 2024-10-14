Как оградить ребенка от нежелательного контента в сети

Каждый родитель сталкивается с ситуацией, когда ребенок активно познает мир, включая Интернет и нежелательный контент. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин и детский психолог Елена Овсянникова рассказали о фильтрации контента для детей.

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«Часто родители слышат: "Он в своем возрасте разбирается в компьютере или телефоне лучше, чем я!" Для некоторых это предмет гордости, а для кого-то – проблема. Дети с пеленок осваивают гаджеты и Интернет, открывающие новые возможности, но таящие множество угроз», — говорит психолог.

Важно формировать привычки с раннего детства. Чтобы отучить ребенка от телефона, идите на контакт, а не силой отбирайте гаджет, отметила она в беседе с Тульской службой новостей.

Вместо наказаний и криков, научитесь слышать ребенка, узнайте, что его привлекает в Интернете, и научите проводить время с пользой: изучать языки, осваивать программы, решать логические задачи, добавила эксперт.

Обсуждайте с ребенком, какие данные о себе можно и нельзя распространять в Интернете, опасные группы и киберагрессию.

Обсудите количество времени, которое можно проводить в телефоне, и разнообразьте досуг ребенка: занятия хобби, походы в кино, музеи.

Проверяйте телефон ребенка только с его согласия. Без ведома ребенка просмотр его телефона разрушит доверие.

Если увлечение гаджетами мешает развитию ребенка, обратитесь к детскому психологу.

Как фильтровать контент детей в Интернете – техническая сторона

В смартфоне есть базовая функция «Родительского контроля», которую нужно включить и синхронизировать с другим устройством. На Android системах функция работает неполноценно, подчеркнул Вакулин.

Специалист предлагает установить стороннее ПО, например, антивирус, с платной подпиской.

В компьютере нет встроенного функционала по родительскому контролю, но можно установить стороннее ПО. Создайте другую учётную запись с меньшими правами и заложите каждый сайт в «белый» или «чёрный» лист. ПО может допускать погрешности, заключил он.