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Объясни ребенку основные правила пожарной безопасности

Объясни ребенку основные правила пожарной безопасности:

Какие правила пожарной безопасности необходимо объяснить ребенку
© РИА Новости
  • Сразу сообщать взрослым о пожаре и позвать на помощь;
  • Не прятаться в шкаф или под кровать;
  • Выходить из помещения на улицу;
  • Дышать через влажную ткань;
  • Не открывать окно и дверь. От притока воздуха огонь разгорается еще больше;
  • Звонить в пожарную охрану по телефонам 101 или 112. Сообщить свой точный адрес и подробности о пожаре.

Ваша безопасность - ваша ответственность!