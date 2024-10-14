Какие правила пожарной безопасности необходимо объяснить ребенку

Объясни ребенку основные правила пожарной безопасности
Объясни ребенку основные правила пожарной безопасности:
- Сразу сообщать взрослым о пожаре и позвать на помощь;
- Не прятаться в шкаф или под кровать;
- Выходить из помещения на улицу;
- Дышать через влажную ткань;
- Не открывать окно и дверь. От притока воздуха огонь разгорается еще больше;
- Звонить в пожарную охрану по телефонам 101 или 112. Сообщить свой точный адрес и подробности о пожаре.
Ваша безопасность - ваша ответственность!
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Объясни ребенку основные правила пожарной безопасности