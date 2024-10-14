Врач создал игрушку, которая учит детей кавказским языкам

Проблема начинается с пеленок

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— После рождения дочери мы с мужем вернулись из Москвы в Кабардино-Балкарию, чтобы Амелия росла на малой родине, — рассказывает создательница интерактивной куклы, врач-онколог Люсеня Гетажеева. — Я решила разговаривать с дочерью исключительно на кабардинском языке, и к двум с половиной годам она хорошо им владеет, чему мы очень рады.

Я уверена, что проблема незнания родных языков начинается с пеленок. Сейчас все игрушки, гаджеты и мультики исключительно на русском. Моей дочери нравился интерактивный заяц, который есть у многих малышей. Я подумала: почему бы не создать похожую игрушку, которая говорит на кабардинском языке? Так и зародилась идея куклы Мадины.

Игрушка для всех

— Моему мужу, IT-специалисту Аслану Киржинову, она сразу понравилась, и он взялся за реализацию. Долго искали производство в России, но цены оказались слишком высокими. В итоге нашли партнеров в Китае и заказали минимальную партию.

Через два месяца нам прислали пробный образец, который полностью нас устроил. Очень важно было сделать недорогую игрушку, которую смогут купить люди любого достатка.

Дизайн Мадины мы придумали сами, а разработкой занимался мой супруг вместе с другом. Кукла одета в национальное платье, ее внешность приближена к кавказскому типу. Это первая подобная игрушка в национальной стилистике из Кабардино-Балкарии, которая стала популярной не только на Северном Кавказе, но и за его пределами.

Голоса подарили актрисы

— Образовательные материалы помогали подбирать работники местных театров, учителя и наши друзья. Мадина может спеть, рассказать сказку и научить скороговоркам на одном из восьми языков: кабардинском, балкарском, чеченском, осетинском, лезгинском, аварском, а также на кумыкском и даргинском.

Кабардинскую версию Мадины озвучила заслуженная артистка Кабардино-Балкарии, актриса театра и кино Фатима Чехмахова. Во время записи сцены, где лиса съедает журавля, актрисе даже пришлось заплакать, чтобы передать всю эмоциональность момента. На балкарском кукла говорит голосом заслуженной артистки Кабардино-Балкарии Фатимы Мамаевой.

Мы хотели помочь родителям обучать детей родному языку. Чаще всего Мадину покупают для деток от 6 месяцев до 2 лет, поэтому в ней есть функция погремушки. А еще она может петь колыбельные песни — малыши это очень любят.

«Игрушка очень позитивная и помогает детям изучать родной язык с раннего возраста, что очень важно. Цветовая гамма игрушки подобрана грамотно и положительно влияет на психо-эмоциональное развитие ребенка. Лицо и глаза куклы правильно оформлены, игрушка выполнена качественно и, самое главное, полезна для развития детей», — Валерий Апажев, детский психолог.

Кукла с функцией бабушки

— Думаю, современный мир диктует свои правила. Мы живем в век нуклеарной семьи — сегодня дети контактируют с бабушками и дедушками намного меньше, чем мы. В таких условиях перенять язык и традиции становится сложнее, поэтому создание игрушки стало нашим своеобразным вкладом в сохранение национальных языков и культуры.

Куклу можно приобрести на маркетплейсах и в некоторых магазинах детских товаров. Приятно, что Мадину поддержали: люди, к которым мы обращались за рекламой, бесплатно рассказывали о кукле на своих площадках. Это очень тронуло и вдохновило на новые идеи. Например, на создание игрушек для деток постарше. Надеемся, что в ближайшее время получится все реализовать.