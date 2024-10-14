Как правильно пеленать ребенка: рекомендации специалиста

Консультант по сну Елена Мурадова, основатель Центра детского сна и Онлайн-школы BabySleep, создатель Международного центра подготовки консультантов по сну BabySleepConsult, в эксклюзивном интервью для RuNews24.ru более подробно рассказала о тонкостях этого процесса.

© runews24.ru

Способы пеленания:

Подойдет любой удобный вам способ.

Традиционная пеленка. В зависимости от температурных условий можно выбирать между ситцем, батистом, трикотажем, фланелью, муслином.

«С ручками» – в пеленку заворачивается все тело малыша, так лучше пеленать беспокойных деток первых месяцев жизни;

«Свободное пеленание», когда ручки остаются «на свободе»;

«Только ручки», когда ребенок может свободно двигать ногами;

«Ручками наверх» – австралийское пеленание, когда ручки находятся в складке-кармашке из пеленки и подняты полусогнутыми к голове, чтобы малыш мог сосать кулачки.

«Согласно современным рекомендациям, не нужно туго пеленать ребенка, выпрямляя его ноги, это несет риск для развития тазобедренных суставов», - уточнила эксперт.

Существуют современные системы пеленания из трикотажа, легкой сеточки, утепленного материала:

Конверт–кокон на молнии;

Конверт с «крыльями» на липучках;

Спальный мешок с рукавами или без;

Кокон–трансформер с возможностью освободить ручки, когда малыш подрастет.

Нужно ли пеленать?

Пеленание нужно не всем – дети разные. Если ребенок легко засыпает и хорошо спит ночью хотя бы 3-4 часа подряд, то пеленать незачем. Но если малыш возбудимый, чуткий, просыпается через 20-40 минут, спит только на руках, стоит попробовать нетугое пеленание со свободными ножками.

«Если пеленание "не работает", у ребенка только короткие сны, он засыпает со слезами – нужно разобраться в причинах с педиатром и при необходимости с консультантом по сну», - подчеркнула консультант по сну.

Когда и как пеленать?

Самое важное – найти подходящее время, когда ребенок уже немного устал, но еще не переутомился и не слишком голоден. Обычно протест против пеленания происходит именно по этой причине. Пеленая, поглаживайте малыша, спокойно и ласково разговаривайте, смотрите ему в глаза, рассказывайте прибаутки, пойте колыбельные, можно просто что-то шептать. Соблюдайте рекомендации по безопасности, важно избегать перегрева. Оптимальная температура в спальне +18-22 градуса, не нужно накрывать ребенка дополнительно одеялом.

Как долго можно пеленать?

Обычно пеленание актуально до 3-4 месяцев, примерно до возраста переворотов. Важно, чтобы у ребенка были свободны руки, если он перевернется на живот. Родители пользуются пеленанием, пока оно помогает. После 5-6 месяцев обычно дети становятся сильнее, распеленываются и сопротивляются пеленанию.

Как отучить ребенка от пеленания?

Часто используют метод «постепенного отвыкания». Сначала перестают пеленать ножки, потом одну ручку, потом убирают пеленку совсем. Можно начинать с ручек – освободить одну, потом вторую, а когда малыш привыкнет спать со свободными ручками, убрать пеленку и с ног. Можно отменить пеленание сразу, «в один день», и помогать ребенку адаптироваться к новым ощущениям.