Офтальмолог дал советы, как предотвратить ухудшение зрения школьника

В наше время гаджеты и ПК — это неотъемлемая часть жизни. Они участвуют во всех сферах: общение, учеба и отдых. И это не может не воздействовать на несформированный орган зрения детей. Как избежать переутомления органа зрения во время учебы? Сколько времени допустимо проводить за компьютером?

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Об этом в эксклюзивной беседе с редакцией RuNews24.ru рассказала Светлана Георгиева, врач-офтальмолог клиники 3Z.

Какие самые распространенные заболевания глаз у школьников?

— Чаще всего у детей развиваются миопия и гиперметропия. По данным внутренней аналитики группы компаний 3Z, за год число диагнозов «миопия» у детей увеличилось на 8%. Миопия, или близорукость, — это заболевание, при котором можно хорошо видеть предметы только вблизи.

Как долго ребенку можно сидеть за компьютером?

— Допускаемое время зависит от возраста ребенка. Для детей 6-8 лет рекомендуемое времяпровождение составляет 20 минут, 9-10 лет — 25 минут, 11-16 лет — не более 30 мин, а для 17-18 лет работа за ПК без перерыва не должна превышать 35 минут. Соблюдение рекомендаций благоприятно влияет не только на формирование органа зрения, но и на развитие психологического состояния школьника.

Как должно быть организовано рабочее место школьника, чтобы были комфортные условия для глаз?

— Для правильной и комфортной посадки рекомендуется приобретать стул с высокой спинкой и подлокотниками. Расстояние глаз от монитора должно составлять 50-60 см, яркость экрана настраивается индивидуально под внешнее освещение. Для избежания недостатка света рекомендуется установить настольную лампу рассеянного освещения. Долговременное использование кондиционера пагубно влияет на состояние глаз. Орган зрения начинает пересыхать, поэтому включать кондиционер стоит только в том случае, когда это правда необходимо. Также нужно регулярно проветривать комнату.

Как избежать переутомления глаз?

— С этой проблемой помогут справиться пешие прогулки или активный вид отдыха не менее 2 часов в день. Спорт воздействует благоприятно не только на физическое, но и на психологическое состояние ребенка. Важно учитывать, что рекомендации не обеспечивают отсутствие риска ухудшения здоровья глаз. Ребенок не всегда может заметить изменения и симптомы, которые связаны со зрением. Именно поэтому рекомендуется посещать специалиста минимум раз в год. Так вы сможете избежать серьезных последствий и исключить наличие заболеваний.