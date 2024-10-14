Смогут ли в России наказывать родителей за плохое воспитание детей: мнение юриста
Член комитета Госдумы по защите семьи Евгений Марченко предложил вводить санкции против родителей за преступления, совершенные их несовершеннолетними детьми. Но при одном условии: если будет установлено, что они в косвенной форме несут ответственность за это из-за недостатков в воспитании или из-за неблагоприятной психологической обстановки в семье. В беседе с журналистом ИА ИА RuNews24.ru инициативу комментирует юрист Анна Черепанова.
Отметим, что депутат акцентировал внимание на том, что в случае, если экспертиза выявит наличие психического расстройства у ребенка, который совершил преступление, то родители не должны нести ответственность.
«Если же причина кроется в плохом воспитании в семье, следствие и суд будут же в этом разбираться, то тогда возможно привлечение и родителей к уголовной ответственности, но при наличии соответствующей статьи в УК», — подчеркнул парламентарий.
По мнению юриста Анны Черепановой, именно родители вкладывают в ребенка основы нравственности, воспитывая его. Однако в современном мире нет условий, чтобы мама и папа полностью посвящали себя заботе о детях. Ведь большинство россиян сегодня тратит огромное количество времени на работе, чтобы обеспечить своим детям светлое будущее.
«Чтобы наказывать родителей, во-первых, необходимо усовершенствовать российское законодательство. А это долгая и кропотливая работа. Во-вторых, прежде всего нужно доказать, что родители плохо воспитывали ребенка, а потому он и совершил преступление. Вот этот момент нужно преодолеть: ведь ребенок не просто так совершает преступление, он не рождается преступником. Но и в тот же момент, когда ребенок совершает неправомерный поступок, то одновременно с ним и родители становятся преступниками. Но мы забываем, что дети растут не только в семье, собирая образы и привычки из окружения. Чтобы реализовать закон нужно все продумать и доказать, что именно родители подтолкнули ребенка на преступление. Но при этом нужно создавать условия, чтобы родители качественно воспитывали детей, а не трудились на трех работах, упуская из внимания свое чадо», - резюмирует опытный юрист.