Смогут ли в России наказывать родителей за плохое воспитание детей

Член комитета Госдумы по защите семьи Евгений Марченко предложил вводить санкции против родителей за преступления, совершенные их несовершеннолетними детьми. Но при одном условии: если будет установлено, что они в косвенной форме несут ответственность за это из-за недостатков в воспитании или из-за неблагоприятной психологической обстановки в семье. В беседе с журналистом ИА ИА RuNews24.ru инициативу комментирует юрист Анна Черепанова.

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Отметим, что депутат акцентировал внимание на том, что в случае, если экспертиза выявит наличие психического расстройства у ребенка, который совершил преступление, то родители не должны нести ответственность.

«Если же причина кроется в плохом воспитании в семье, следствие и суд будут же в этом разбираться, то тогда возможно привлечение и родителей к уголовной ответственности, но при наличии соответствующей статьи в УК», — подчеркнул парламентарий.

По мнению юриста Анны Черепановой, именно родители вкладывают в ребенка основы нравственности, воспитывая его. Однако в современном мире нет условий, чтобы мама и папа полностью посвящали себя заботе о детях. Ведь большинство россиян сегодня тратит огромное количество времени на работе, чтобы обеспечить своим детям светлое будущее.