Психолог рассказал о неочевидных причинах детского непослушания

Жизнь буквально становится невыносимой, когда ребёнок перестает слушаться маму и папу. С чем связано такое поведение и можно ли его исправить? В беседе с ИА RuNews24.ru. объясняет психолог консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева.

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По словам эксперта, одной из частых причин непослушания становится недостаток внимания со стороны родителей. Дети нуждаются в общении и взаимодействии с родителями, поэтому их отсутствие может вызвать протест и непослушание.

Кроме того, если родители не устанавливают чёткие границы и правила поведения для ребёнка, это может привести к тому, что он будет игнорировать их просьбы и требования.

«Что немаловажно, но о чем часто забывают родители, так это то, что дети учатся поведению у своих родителей, поэтому если взрослые сами нарушают правила или демонстрируют неподобающее поведение, это может отразиться на поведении ребёнка. Также ребёнок может стать непослушным из-за стресса или усталости, когда ему трудно сосредоточиться на выполнении задач. Приглядитесь к своему ребенку: возможно, физические или психологические проблемы могут вызывать изменения в поведении ребёнка, делая его более капризным и непослушным», - объясняет Майя Голубева.

Эксперт поделилась, ка можно бороться с непослушанием. Для этого нужно уделять ребёнку достаточно внимания, общаться с ним, интересоваться его жизнью и проблемами.

«Установите чёткие границы и правила поведения, объясняя их ребёнку и показывая на своём примере. Обязательно будьте последовательными в своих требованиях и наказаниях, чтобы ребёнок понимал, за что его ругают или наказывают», - советует психолог.

По словам психолога, каждый родитель обязан обеспечить своему ребенку достаточный отдых и поддерживать его интересы. Если же проблема связана с болезнью или психологическими проблемами, нужно обратиться к специалисту для получения помощи.