Академик обозначил главную проблему квадробинга

В ситуации с квадробингом должно быть влияние или цензура, считает академик РАН Геннадий Онищенко, передает корреспондент NEWS.ru с конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». По его словам, здесь нужно более жесткое регулирование государства. Онищенко убежден, что вокруг квадроберов ситуация больше подогревается, чем представляет реальную угрозу.

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«Это психологический феномен, который подогревается. <...> Как с Дуровым было? Того обвиняли в том что он не дает доступа к закрытию того контента который занимается распространением наркомании, террористических атак», — сказал академик.

Онищенко отметил, что если контент будет оцениваться как вредно влияющий, тогда его нужно останавливать и закрывать и запрещать людям, которые этим занимаются, его распространять в будущем. Академик отказался называть квадробинг вирусом.

«Зайчики были и будут. Мы бегали зайчиками, мишками, нас наряжали, белочками — девочек на Новый Год. Мы своих детей и внуков и правнуков будем. Но это все вполне нормально. Это нормальное желание, нормальное воспитание детей. Но когда это выходит за какие-то рамки, когда мама вывела своего ребенка на поводке, и он прыгал — с мамой надо разбираться, там психиатрия была. А с ребенком — что с него возьмешь», — заключил Онищенко.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что увлечение квадробингом может быть связано с отсутствием заботы и любви. Дипломат допустила связь с недостатком необходимого ребенку внимания.