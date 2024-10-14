Психолог: число друзей в соцсетях не говорит об экстремизме

Небольшое количество друзей в социальных сетях у ребенка не значит, что он экстремист, поделилась с «Ридусом» семейный психолог Наталья Панфилова. Так она прокомментировала заявление Национального антитеррористического комитета (НАК) о том, что дети с малым числом интернет-друзей представляют «потенциальную опасность».

Психолог отметила, что невысокая активность ребенка в соцсетях может свидетельствовать о чем угодно, например он может изначально не очень интересоваться интернетом. И к числу онлайн-друзей не стоит цепляться.

Некоторые родители это ограничивают, чтобы ребенок не отвлекался от учебы. Возможно, у него есть друзья в реальной жизни, которых ему хватает. А в социальном пространстве, где виртуальная дружба и виртуальные друзья, ему не очень-то и хочется что-то делать активно. Поэтому я не стала бы жестко рассуждать на эту тему, — подчеркнула Панфилова.

Она добавила, что при этом стоит обратить внимание на поведение ребенка. Если раньше он активно общался в интернете и заводил друзей, а потом удалил всех и закрыл страницу, это говорит о том, что у него не все в порядке, подытожила специалист.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал «опасными» детей, интересующихся шок-контентом и имеющих меньше 100 друзей в соцсетях. Также маркером опасности для общества эксперты считают восхищение несовершеннолетних нацистами, фашистами и анархистами. Эту информацию НАК разослал в рамках семинара по противодействию терроризму в образовательных организациях и призвал педагогов обратить на нее внимание.