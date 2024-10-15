Эксперт призвала родителей изучать посты подростков в соцсетях

Наталья Наумова заявила НСН, что родителей должно встревожить не отсутствие большого количества друзей в соцсетях, а посты подростка про одиночество и грусть.

Количество друзей в соцсетях нельзя считать показателем состояния ребенка, но следует обращать внимание на посты подростка, заявила НСН детский психолог Наталья Наумова.

Ранее СМИ сообщили, что в Национальном антитеррористическом комитете признали «маркерами-угрозами» для подростков меньше 100 друзей в соцсетях и посты на тему «Меня никто не понимает». Позднее в аппарате НАК не подтвердили эту информацию. Наумова рассказала, что из-за содержания постов вполне можно бить тревогу.

«В целом для жизни может быть достаточно меньше ста друзей в социальных сетях. В социальных сетях большая часть людей – это не друзья, это подписчики, которым что-то интересно. Если говорим про реальную жизнь, в норме – это до 15 приятелей. Вполне ребенок чувствует себя хорошо в таком случае. Нужно обращать внимание на другие вещи, какие человек пишет посты. Например, ребенок может писать, что ему плохо, что он одинок, никому не нужен. Тут надо идти на помощь, оказывать психологическую поддержку, помогать в адаптации к школьному коллективу. Важно не только в острый момент реагировать на ребенка, важно его социализировать», - рассказала она.

По ее словам, «влезать» в переписки подростка точно не стоит, но под каким-то предлогом это можно сделать после договоренностей.

«Однозначного ответа на вопрос, стоит ли смотреть переписки ребенка, нет. Важно быть в контакте с ребенком, смотреть, что с ним происходит. Если переживаете, нужно попросить ребенка, посмотреть, что он читает, с кем переписывается. Влезать в пространство ребенка без договоренностей не стоит. Важно найти возможность с ребенком поговорить, убедить его. Можно найти правильные слова, не угрожать, не давить. Сказать спокойно, что вам интересно», - отметила психолог.

Перепады настроения и неадекватная реакция на стресс могут говорить о проблемах у подростка, на такие признаки стоит обращать внимание не только родителям, но и учителям, заявила ранее детский психолог Ирина Таранова «Радиоточке НСН». Она также призвала проверять соцсети детей, так как влияние интернета на психику ребенка очевидно.