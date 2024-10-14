День рождения Деда Мороза в 2024 году: дата и история праздника

Дед Мороз — главный российский волшебник, который каждый год радует детей по всей стране своими подарками. Это один и важнейших символов Нового года в России — волшебнику ежегодно пишут десятки тысяч писем, а в 2007 году Деда Мороза даже хотели сделать символом Зимней олимпиады в Сочи. Помимо самого Нового года, у Деда Мороза есть и собственный праздник — День рождения. «Лента.ру» рассказывает, какого числа родился сказочный персонаж и как этот праздник отмечают в России.

Какого числа празднуют День рождения Деда Мороза

Хотя образ Деда Мороза появился в России еще в древности, собственным праздником этот сказочный персонаж обзавелся не так давно. Официальный День рождения Деда Мороза впервые отметили только в 2005 году.

День рождения Деда Мороза отмечают 18 ноября. В 2024 году эта дата выпадает на понедельник, это рабочий день

Дата для празднования выбрана не случайно — ее придумали дети. Считается, что именно в середине ноября в Великом Устюге (Вологодская область) — на родине зимнего волшебника — в свои права вступает климатическая зима, ударяют морозы, а температура из нулевой становится минусовой.

Когда в России появился Дед Мороз

Прообраз Деда Мороза существовал еще в старославянской культуре — на Руси почитали «мороз», называя его отдельной стихией. Мороз из славянской мифологии чем-то напоминал сегодняшнего Деда Мороза — это тоже был старик с густой седой бородой.

Образ Мороза постепенно трансформировался — после того, как в России начали праздновать Рождество, волшебник стал приходить в дома и приносить подарки детям, которые хорошо себя вели.

Образ Деда Мороза впервые появился в литературе в 1840 году, когда была опубликована книга Владимира Одоевского «Детские сказки дедушки Иринея». Интересно, что в этой книге волшебника звали по-другому — Мороз Иванович. Свое нынешнее имя Дед Мороз получил только в начале XX века.

Как раньше называли Деда Мороза в России:

Мороз Иванович; Трескун (восточнославянский дух холода); Мороз Елкич; Морозко.

В послереволюционные годы Дед Мороз, как один из главных символов христианского Рождества, попал под запрет. Сказочный дедушка вновь появился перед советскими детьми только накануне 1937 года. Дед Мороз и его спутница — внучка Снегурочка поздравляли детей с Новым годом на праздничной елке в московском Доме Союзов.

Точный возраст Деда Мороза неизвестен — невозможно установить, когда дух мороза в массовой культуре превратился в сказочного волшебника

Дед Мороз и Снегурочка продолжают каждый год дарить подарки детям по всей стране. В 1998 был запущен проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза», и зимний волшебник получил настоящую резиденцию в городе Великий Устюг в Вологодской области.

Где живет Дед Мороз

В 2002 году на берегу реки Сухоны открыли культурно-развлекательный комплекс «Вотчина Деда Мороза» — там расположился непосредственно Дом Деда Мороза, его почта, кузница, столярная мастерская и даже пасека.

Интересно, что Снегурочка живет отдельно от своего дедушки — ее официальная резиденция находится в Костроме

В самом Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза. В декабре 2022 года было запущено авиасообщение между городом и другими регионами России — долететь до родины Деда Мороза из Москвы и Петербурга можно стыковочным рейсом с пересадкой в Череповце.

В 2021 году накануне Дня Рождения Деда Мороза РЖД запустили специальные туристические поезда «Зимняя сказка». Поезд следовал по маршруту Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва, отправлялся в пятницу вечером и возвращался в столицу вечером воскресенья.

Сейчас у Дедушки есть резиденции во многих городах России — в продолжают появляться по всей стране.

Как отмечают День рождения Деда Мороза

Масштабные торжества по случаю Дня рождения волшебника проходят в его главной резиденции в Великом Устюге. В этот день там проводят праздничные мероприятия, игры и мастер-классы, разыгрывают призы и дарят детям подарки. Вечером гостей резиденции традиционно ждет красочный фейерверк.

Помимо этого, 18 ноября официально начинает работать почта Деда Мороза, а на главной площади города устанавливают первую новогоднюю елку.

По одной из традиций, в свой День рождения Дед Мороз зажигает первую новогоднюю елку России

Чтобы поздравить главного российского Деда Мороза с праздником, в Великий Устюг приезжают его «коллеги» по волшебному ремеслу со всех уголков России. Практически в каждом регионе страны есть свой волшебник, который обладает национальным колоритом и поздравляет местных детей с Новым годом.

Какие «коллеги» есть у российского Деда Мороза

Тол Бабай — удмуртский Дед Мороз, который ходит в фиолетовой шубе и носит подарки в коробе из бересты. Ямал Ири — Дед Мороз с Ямала, который носит национальную ямальскую одежду и стучит в магический бубен. Паккайне — карельский дух Нового года, его имя переводится как «Морозец». Один из самых молодых волшебников, младший брат российского Деда Мороза. Рыжий юноша без привычных сказочных атрибутов. Йушто Кугыза — марийский Дед Мороз, носит белый тулуп и красный пояс. Его имя в переводе с языка мари означает «Холодный дедушка». Живет вместе со своей внучкой Лумудыр. Уэс Дадэ — кабардино-балкарский Дед Мороз. Вместо классического посоха носит с собой горский кинжал и ездит на коне. Саган Убген — бурятский Дед Мороз, который живет в Улан-Удэ. Его посох украшен головой дракона. Хель Мучи — чувашский Дед Мороз. Волшебник-музыкант, который играет на национальных музыкальных инструментах. У Хель Мучи есть говорящий самовар, волшебный сундук и внучка по имени Юр Пике. Кыш Бабай — татарский Дед Мороз, носит синюю шубу и тюбетейку, живет вместе с дочкой, красавицей Кар Кызы.

Как поздравить Деда Мороза с Днем рождения

Лучший способ поздравить Деда Мороза с Днем Рождения — написать ему письмо, отправить открытку или посылку в Великий Устюг. Также можно посетить одну из резиденций волшебника и поздравить его лично.

Адрес главной резиденции Деда Мороза — 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, дом Деда Мороза

Деду Морозу можно подарить подарок — в 2022 году всероссийский волшебник признался, что очень любит сладкое, особенно мед и медовые пряники.