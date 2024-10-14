Подростки полагают, что методику преподавания литературы надо менять

Опрос: 23% учеников указали на дефицит биографий известных людей в школьной программе
12% респондентов заявили, что методику преподавания литературы нужно изменить.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование книжного сервиса «Литрес» и онлайн-школы Skysmart, 45% подростков считают, что главная проблема — отсутствие дискуссий о прочитанных книгах. Опрос также показал, что около 30% респондентов интересуются альтернативными источниками информации, 18% недовольны однообразной программой.
Кроме того, школьники заявили, что хотели бы изучать детективы, современную прозу, фантастику, комиксы, ужасы и мистику.