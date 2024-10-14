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Опрос: 23% учеников указали на дефицит биографий известных людей в школьной программе

12% респондентов заявили, что методику преподавания литературы нужно изменить.

Подростки полагают, что методику преподавания литературы надо менять
© РИА Новости

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование книжного сервиса «Литрес» и онлайн-школы Skysmart, 45% подростков считают, что главная проблема — отсутствие дискуссий о прочитанных книгах. Опрос также показал, что около 30% респондентов интересуются альтернативными источниками информации, 18% недовольны однообразной программой.

Кроме того, школьники заявили, что хотели бы изучать детективы, современную прозу, фантастику, комиксы, ужасы и мистику.

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