Семь «привычных» вещей, которые нужно убрать из детской

Многие вещи из списка есть в каждом доме, где растет малыш. И хотя они кажутся обычными и привычными, на самом деле могут оказаться довольно опасными. Позаботьтесь, чтобы убрать их если не из дома, то хотя бы из детской комнаты.

© Super.ru

Шнуры

Будь то шнур от жалюзи или электрический кабель удлинителя — все это повышает риск травм. Провода лучше спрятать в кабель-каналы или как минимум постараться располагать мебель и электронику по отношению к розеткам так, чтобы шнуры не растягивались по всей комнате. Что касается жалюзи — известны случаи удушения, хотя такой вид штор может казаться абсолютно безобидным. Позаботьтесь о том, чтобы они не стали проблемой даже в теории и при трагическом стечении обстоятельств.

Двухъярусные кровати

Двухъярусные кровати прекрасно подходят для небольших детских, если в семье двое детей или на уровне пола хочется организовать спортивный уголок или рабочий стол. Однако важно отдавать себе отчет в потенциальной травмоопасности такого дизайнерского решения, особенно для детей младше 6 лет. Эксперты советуют не надеяться на счастливый случай и оборудовать кровать безопасными ограждениями с двух сторон (не считая стены). Кроме того, не забудьте установить ночник у лестницы, чтобы минимизировать риск падения по причине плохой видимости.

Мебель без креплений

Возможно, при покупке мебели вы замечали в инструкции рекомендацию прикрепить ее к стене. Даже если вам жаль портить обои или вы планируете перестановку — здоровье ребенка важнее. Подобные советы появились не на пустом месте, а из-за печальной статистики: в одних только США в отделениях неотложной помощи регистрируют около 6400 детей в год с травмами, вызванными опрокидыванием мебели. Отдельно стоящее зеркало — также не лучшее решение для детской.

Обогреватели

Большинство электрических обогревателей не следует оставлять без присмотра даже взрослым — не следует перекладывать ответственность на малыша. Дети могут по-своему интерпретировать правила безопасности: например, повесить на прибор мокрые вещи или случайно положить рядом легковоспламеняющиеся предметы, что способно привести к пожару и ожогам. Стоит учесть и вероятность опрокидывания во время активных игр. Лучше использовать дополнительное одеяло и теплую пижаму, чем подвергать ребенка неоправданным рискам.

Торшеры

Торшеры таят себе опасность сразу по двум причинам — мало того что их легко опрокинуть или разбить во время игр, стоит учесть, что лампочка может нагреваться достаточно сильно для ожога. Люстру в детскую также нужно выбирать без изысков и стеклянных деталей. Если светильник без проблем выдержит попадание мячом — отлично. Если же нужно дополнительное освещение, предпочтите торшеру бра со светодиодными лампами.

Аптечка

Производители лекарств традиционно предупреждают: «хранить в недоступном для детей месте». Но все ли соблюдают это требование? Безусловно, может быть удобно оставлять детские лекарства на столике у кровати прохворавшего ребенка — но в таком случае нет гарантий, что он не решит употребить их самостоятельно. Не забывайте, что большинство лекарств для малышей стараются сделать вкусными — это, с одной стороны, помогает избежать отвращения к ним, с другой — увеличивает риски бесконтрольного приема.

Мелкие игрушки

Еще одно предупреждение, которое игнорируется многими родителями, — это возрастное ограничение большинства игрушек, которые предназначены только для детей старше трех лет. Даже безобидный с виду плюшевый зверь может стать причиной удушья, если он содержит неочевидные мелкие пластиковые детали. Серьезно отнеситесь к выбору игрушек по возрасту — это важно!