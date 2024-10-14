Нужно ли контролировать квадробинг в России

Не нужно запрещать квадробинг, вместо этого нужно изучить причины интереса у людей к этому увлечению, пишет «Мойка78» со ссылкой на психолога Веру Никишину. По ее словам, для некоторых детей и их родителей такое хобби является способом отвлечения от проблем и забот.

Согласитесь: воспитывать гораздо сложнее, нежели выгуливать на поводке. К тому же, на банальных усилиях по воспитанию хайп не соберешь, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что недопустимо превращение квадробинга в спорт, поскольку «человечество заслужило прямохождение». Также это хобби не соответствует самовосприятию ребенка, добавила Никишина.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в ситуации с квадробингом необходимо более жесткое регулирование государства или цензура. По его словам, ситуация вокруг квадроберов больше подогревается, чем представляет реальную угрозу. Онищенко отметил: если контент будет оцениваться как вредно влияющий, его нужно останавливать и запрещать его распространение людям, которые этим занимаются.

Также академик рассказал, что увлечение ребенка квадробингом не говорит о его психических отклонениях. Однако, по его словам, тема требует детального изучения. При этом академик обратил внимание, что больше вопросов к родителям, которые ведут на поводке ребенка.