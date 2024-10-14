Мифы о задержке речевого развития у детей: что нужно знать родителям

Для многих современных родителей очень важно, чтобы еще до школы ребенок развивался и физически, и интеллектуально, поэтому уже с 1,5 – 2 лет его записывают в разные кружки и секции. Но при этом нормы речевого развития для большинства — понятие размытое. Ведь если ребенок здоров, какие могут быть опасения? Однако если верить в различные мифы о формировании речи, то можно сильно навредить ребенку. Клинический психолог, основатель сети специализированных логопедических центров Анастасия Краминова рассказала о самых распространенных заблуждениях родителей о речевом развитии детей.

Миф 1. Заговорит в 3 года, подождем

Даже если подсознательно маме или кому-то из близких кажется, что ребенку уже пора бы начать говорить простыми фразами, найдется тот, кто «успокоит»: «ему и 3-х нет, скоро стихами заговорит». Анастасия:

«Как правило, такие высказывания сопровождаются историей про папу мальчика или соседскую девочку. Специалисты-логопеды знают, что такие случаи очень редкие. Бабушки всегда преувеличивают, к тому же и они имеют свое представление о речевом развитии: для кого-то детский милый лепет — уже хорошо».

Имейте в виду, что если в 2 года малыш не говорит, то в 4 или 5 все равно придется навестить логопеда. Однако в этом возрасте специалист уже увидит значительное отставание в речевом развитии и нарушение звукопроизношения. По словам нашего эксперта, на постановку звуков и их автоматизацию нужно время, к тому же речевые нарушения редко бывают изолированными. К тому же, есть и другие дефициты, которые нужно успеть устранить до школы. Поэтому, чтобы не пропустить какие-либо речевые проблемы, в профилактических целях лучше прийти на прием к логопеду в 1,5—2 года, не дожидаясь серьезных проблем.

Миф 2. Проблема решится в детском саду — там научат говорить

Это правда, но лишь отчасти. Оказавшись в новой среде, ребенок так или иначе общается с окружением, тем самым обогащая свою речь. Но, как замечает наш эксперт, это происходит, если ребенок пришел в садик уже говорящим. Молчуны или плохо говорящие дети в процессе адаптации проживают стресс тихо и замкнуто.

«Если есть задержка речевого развития, такое психологическое состояние влияет на все другие функции — внимание, мышление, обучение, поведение. Перед поступлением в детский сад важно побывать на консультации у логопеда», — советует специалист.

Миф 3. Ребенок ленится, поэтому не говорит

Когда ребенок осваивает какой-то новый навык, ему хочется повторять это снова и снова. И речь — не исключение. Но если ваш малыш ленится, то это означает лишь одно — ему трудно понимать буквы, соединять их в слоги и слова, а впоследствии понимать текст. Наш эксперт уверяет, что помочь ему могут только специальные методики, которые приведут к балансу работу мозга и развитие речи.

Миф 4. Если малыш молчит, с ним просто надо говорить без остановки

Конечно, важно говорить с ребенком, но еще важна и обратная реакция. Малыш, который понимает, «включен» в разговор, будет реагировать и повторять. Анастасия:

«Родителям важно понимать, что уже в первый год жизни у ребенка появляются простые слоги, эмоциональное подражание кошечкам и собачкам, протяжные гласные звуки. Ближе к двум годами прибавляются активные жесты и короткие фразы. Но если он просто слушает и довольно редко реагирует на речь и внешние жизненные проявления, пора к специалисту».

Миф 5. Мальчики более склонны к задержке речи, чем девочки

Конечно, некоторые отличия в физическом развитии есть, но это никак не относится к процессу запуска речи. По словам нашего эксперта, у мальчиков слабее нервная система, они, как правило, больше подвержены стрессам, эмоциональны. Но развитие — одинаковое и никаких отдельных норм для мальчиков и девочек нет. Анастасия:

«Если слушать мифы о том, что мальчики обычно начинают говорить позднее — значит, тратить время, которое можно использовать для формирования речи и гармоничного развития малыша».

Миф 6. Если дома много заданий на мелкую моторику, скоро заговорит

Это выжидательная позиция, если очевидно, что есть проблемы. Своего рода «волшебная таблетка», которой, увы, не существует. Пытаться решить проблему самостоятельно — неверный путь. Развитие мелкой и крупной моторики, чтение, игры — все это частицы пазла, который помогает составить специалист.

Миф 7. Если подрезать уздечку, речь улучшится

Есть родители, которые убеждены, что в случае подрезания уздечки многие звуки автоматически встанут на место. Наш эксперт:

«Иногда ее действительно требуется подсекать — например, когда язык не дотягивается до верхнего неба, при слабо выраженном кончике и т. д. Но это взвешенное решение, которое принимает стоматолог-ортодонт. В большинстве случаев уздечка прекрасно растягивается при помощи логопедического массажа и артикуляционной гимнастики».

Увы, родители, не всегда могут сами определить, есть ли у ребенка проблемы с речью. Важно устранять все сомнения вовремя: обследоваться у детского невролога, психиатра, пройти диагностику у логопеда и нейропсихолога. Одному малышу может понадобиться только логопед, а другому целая команда — это всегда индивидуальный маршрут.