Изменения в ЕГЭ неизбежны, но не в этом году

Единый госэкзамен (ЕГЭ) может претерпеть изменения в будущем, считает первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Своим мнением он поделился с ТАСС 14 октября.

По словам депутата, недовольство единым госэкзаменом растет, но в нынешнем году изменений ждать не стоит, так как объявлять их следует минимум за год. Тем не менее изменения неизбежны, считает парламентарий.

По мнению Смолина, единый госэкзамен стоит сделать добровольным: дать школьникам выбор, сдавать ли ЕГЭ или классические экзамены.

«Нужно менять и содержание самого единого государственного экзамена, потому что по гуманитарным предметам мой анализ заданий ЕГЭ показал, что к настоящему гуманитарному образованию они имеют очень отдаленное отношение», — заявил депутат.

Так, по его словам, в одном из заданий ЕГЭ по литературе спрашивается не о том, как ученик понимает прочитанный текст, и не о том, какие произведения он знает, а о том, какие художественные приемы использует автор.

«С моей точки зрения, для непрофессионала это — дело десятое», — сказал парламентарий.

Как писала ранее «Парламентская газета», в Минобрнауки предложили новый перечень вступительных испытаний в вузы. В нем увеличена роль физики при поступлении на инженерные специальности и добавлены профильные предметы для будущих педагогов, ведь они должны хорошо знать предмет, который собираются преподавать в дальнейшем.