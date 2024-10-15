Эксперт: квадробинг может решить проблемы дефицита общения у детей

Увлечение квадробингом у детей может возникнуть из-за потребности в игре и жажды самовыражения, этот вид деятельности может решить проблему недостатка реального общения среди подрастающего поколения. Такое мнение выразила ТАСС психолог, шеф-редактор журнала "Семья и школа" Анастасия Савина.

"Дети могут увлекаться квадробингом по нескольким причинам. Это и желание приключений, и следование модной тенденции, а также потребность в игре и жажда самовыражения. В последние годы мы наблюдаем дефицит реального общения и физической активности у современных детей, и квадробинг представляется одним из способов решения этих проблем", - сказала она.

Среди позитивных последствий увлечения квадробингом эксперт выделила освоение двигательных навыков, которое положительно влияет на самооценку детей, воспитание ответственного поведения при необходимости соблюдать правила безопасности во время игры. Кроме того, интересные упражнения и активности дают положительные эмоции и радость от занятий, добавила она. При этом за подобное увлечение ребенка могут начать высмеивать другие дети, провоцируя буллинг в группе, отметила психолог.

По ее словам, родителям и педагогам необходимо поддерживать стремление детей к общению и активным играм. Но если увлечение ребенка начинают вызывать беспокойство, то в доверительной беседе можно уточнить, какие причины кроются за подобным выбором, уточнила Савина.

"Если это временное увлечение ради положительных эмоций, возможно, стоит организовать карнавальные спортивные игры. Однако, если ребенок пытается "убежать" из реальности и спрятаться в образе другого персонажа, важно поддержать его без оценок и критики, помогая решать задачи социализации и взросления", - отметила она.

Важно, чтобы увлечение не перерастало в зависимое поведение, что негативно скажется как на учебе, так и межличностных отношениях, резюмировала эксперт.

Квадробинг - вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и так далее. В некоторых случаях это вызывает негатив у окружающих. После нескольких инцидентов в обществе возникла дискуссия насчет этого движения.