Педиатр назвал лучшие способы защитить детей от менингита

Вакцинация в соответствии с графиком прививок и соблюдение гигиены помогут защитить детей от менингита, заявил заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что важно избегать массового скопления людей. Кроме того, уточнил он, нужно укреплять иммунитет ребенка.

Для защиты детей от менингита важно вакцинировать детей в соответствии с графиком прививок, поддерживать гигиену: мыть руки, избегать контакта с больными людьми, избегать мест массового скопления людей и укреплять иммунитет. Правильное питание, достаточный сон и физическая активность, — пояснил Шахвеледов.

При этом убеждение, что менингит развивается из-за хождения без шапки, не более чем миф, предупредил врач. Специалист поделился, что заболевание вызывается бактериями, вирусами или грибками.

Менингит не связан с хождением без шапки. Это заболевание вызывается бактериями, вирусами или грибками, и заражение происходит через контакт с инфицированным человеком, — заключил Шахвеледов.

Ранее педиатр Юлия Ровенская заявила, что правильный режим сна спасет ребенка от осенних простуд. По ее словам, дети обязательно должны высыпаться. Врач подчеркнула, что осенью в рационе ребенка должен присутствовать витамин D.