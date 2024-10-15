Российская пара стала родителями 11-го ребенка через 22 года после первого

Жительница Рязани в 42 года стала матерью одиннадцатого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского областного перинатального центра.

Женщина родила мальчика с весом 3910 граммов и ростом 55 сантиметров. Разница с младшим ребенком составила всего год, со старшим — 22 года. В перинатальном центре отметили, что дома младенца дожидаются шестеро братьев и четыре сестры.

До этого в Иванове врачи роддома №1 приняли роды шестым ребенком у местной жительницы. Разница между старшим и младшими детьми составила 20 лет. В медучреждении отметили, что все дети появились на свет в стенах их роддома.

Ранее в Санкт-Петербурге рассказали о стремительных родах 36-летней россиянки: женщина родила 12-го ребенка за десять минут.