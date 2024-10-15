Педиатр рассказала о питании детей при ОРВИ

«Сезон простуд» в октябре находится в активной фазе – и взрослые, и дети болеют ОРВИ, ОРЗ, гриппом. Врач-педиатр рассказала, должен ли отличаться режим и состав питания детей во время заболевания.

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На вопрос ответила Анастасия Лютова, врач-педиатр, детский гастроэнтеролог «Инвитро» в Твери. Врач отметила, что в период болезни режим дня и питание ребенка может меняться. Не нужно использовать какие-то специальные диеты в этот период, но есть некоторые рекомендации. Например, не следует во время болезни вводить в рацион новые продукты. Больного ребенка желательно кормить небольшими порциями, а число кормлений увеличить. Готовить лучше блюда, которые соответствуют возрасту ребенка, но которые легко пережевываются и быстро усваиваются.

Сладости и выпечку в первые дни болезни лучше ограничить, поскольку они способны усиливать газообразование и вызывать такие неприятные симптомы как тошнота и даже рвота. Исключить также нужно пакетированные соки и консервированные компоты, в которых содержится много сахара и стабилизаторов – они приведут к еще большему раздражению слизистой ЖКТ.

Больному ребенку могут рекомендовать питание с преобладанием молочных и растительных продуктов, поскольку они богаты витаминами и минералами. Показано обильное питье – теплый чай, клюквенный или брусничный морс, отвар шиповника, щелочная минеральная вода, несладкий яблочный компот, рисовый отвар и простая вода.

Не нужно заставлять ребенка есть насильно при повышенной температуре. То, что ребенок может отказываться от еды в таком состоянии – это частое явление. Главное, чтобы это состояние не затягивалось. Гораздо важнее в острый период болезни отпаивать ребенка подходящими напитками.

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