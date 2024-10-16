Психолог назвал фразы, которые нельзя говорить детям

Психолог Шамовская назвала фразы, которые нельзя говорить детям
Одна неосторожная фраза, брошенная родителем, может серьезно навредить ребенку, подорвать его уверенность в себе. О том, какие слова лучше держать при себе, рассказала Ирина Шамовская, психолог семейного центра "Диалог".
"Я не люблю тебя такого", "хорошие дети себя так не ведут" - распространенные выражения, которые подрывают детскую самооценку, заставляя чувствовать себя ненужным.
"Делай, что я говорю" или "потому что я так сказала" тоже нередко звучит из уст родителей.
"Эти фразы показывают бессилие, и хотя авторитет важен, детям необходимо пространство для самовыражения и становления личности", - уточняет психолог.
Родители также должны не разделять эмоции на хорошие и плохие. "Злиться плохо" - это не та фраза, которую должен слушать ребенок. Важно научить детей управлять эмоциями, а не подавлять.
"Не плачь!", "Не расстраивайся из-за пустяков" и прочие выражения подобного рода обесценивают его чувства и ведут к проблемам взаимопонимания.
"Я от тебя ожидала другого" - также довольно частая фраза, которая делает ребенку больно.
"Стыдя за ошибки, родители ослабляют уверенность детей в собственных силах", - добавляет Шамовская.
Кроме этого, нельзя внушать ребенку, что мама или папа плохие, даже если между родителями напряженные отношения. Важно не вовлекать ребенка в этот конфликт.
И, наконец, мама никогда не должна говорить ребенку: "Я ради тебя всем пожертвовала".
"Не манипулируйте ребенком, ведь он не просил вас отказываться от чего-то ради него", - говорит психолог.