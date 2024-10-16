Психолог назвал фразы, которые нельзя говорить детям

Одна неосторожная фраза, брошенная родителем, может серьезно навредить ребенку, подорвать его уверенность в себе. О том, какие слова лучше держать при себе, рассказала Ирина Шамовская, психолог семейного центра "Диалог".

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"Я не люблю тебя такого", "хорошие дети себя так не ведут" - распространенные выражения, которые подрывают детскую самооценку, заставляя чувствовать себя ненужным.

"Делай, что я говорю" или "потому что я так сказала" тоже нередко звучит из уст родителей.

"Эти фразы показывают бессилие, и хотя авторитет важен, детям необходимо пространство для самовыражения и становления личности", - уточняет психолог.

Родители также должны не разделять эмоции на хорошие и плохие. "Злиться плохо" - это не та фраза, которую должен слушать ребенок. Важно научить детей управлять эмоциями, а не подавлять.

"Не плачь!", "Не расстраивайся из-за пустяков" и прочие выражения подобного рода обесценивают его чувства и ведут к проблемам взаимопонимания.

"Я от тебя ожидала другого" - также довольно частая фраза, которая делает ребенку больно.

"Стыдя за ошибки, родители ослабляют уверенность детей в собственных силах", - добавляет Шамовская.

Кроме этого, нельзя внушать ребенку, что мама или папа плохие, даже если между родителями напряженные отношения. Важно не вовлекать ребенка в этот конфликт.

И, наконец, мама никогда не должна говорить ребенку: "Я ради тебя всем пожертвовала".