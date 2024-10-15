Психолог: родителям важно выстроить с ребенком доверительные отношения

Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Андрей Казаков рассказал, как при высоком темпе жизни находить время для общения с детьми. По его словам, родителю важно выстроить и не терять доверительный контакт с ребёнком.

Психолог, сославшись на собственный опыт, посоветовал использовать для разговоров время в дороге, а также игру, которая зачастую помогает снять волнение и напряжение.

Самое важное — сохранять доверительные отношения, поделился специалист в беседе с РИАМО.

«Если он хитрит, обманывает маму или бабушку и сидит в телефоне дольше положенного, а потом рассказывает об этом мне, я его не ругаю. Я стараюсь и надеюсь, что при любых возможных трудностях в жизни они смогут ко мне обратиться за советом или помощью», — резюмировал Казаков.

Ранее клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Александра Изюменко в беседе с НСН выразила мнение, что детям до трёх лет не стоит давать гаджеты.