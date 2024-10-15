Волонтер назвала «чудовищным ударом» для ребенка возвращение его в детдом

После таких действий мальчики и девочки, ранее принятые в семью, теряют доверие к миру.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредила руководитель Фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

«Если семья идёт через возврат, она не справилась, то это чудовищный удар по ребёнку, потому что ему потом сложно будет доверять миру. Этим людям тяжело потом жить, то есть ты себя потом собираешь по кусочкам. Это не должен быть конвейер, это должно быть очень внимательное решение, которое принимают специалисты».

Ранее в Совфеде предложили ограничить количество детей под опекой в одной семье. Альшанская сочла идею нецелесообразной.

«С моей точки зрения, эта история не очень целесообразна, потому что она ещё и выкидывает отдельную новую историю экспериментальную, которая сейчас реализуется в ряде регионов. Когда вместо детских домов развивают на территории так называемые ресурсные приёмные семьи. То есть люди готовы временно принять ребёнка, которого, например, прямо сейчас полиция на улице нашла. В результате такие семьи могут принимать людей хоть каждый день, но эти истории, которые сейчас начинают развиваться в регионах, они полностью закроются одной фразой, что по три ребёнка в год».

Ограничить число детей для одной семьи предложил сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов. По его мнению, разрешать устанавливать опеку следует не больше чем над тремя несовершеннолетними. Гибатдинов убеждён, что инициатива должна сдержать недобросовестных граждан, которые берут детей ради государственных выплат. Поправки к Семейному кодексу поступили на рассмотрение правового управления Совфеда. Исключение хотят сделать для братьев и сестёр, а также для тех, кого уже воспитывают вместе.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты убеждены, что инициатива станет очередной попыткой законодателей решить комплексную проблему запретительными мерами. Они считают, что нужно перестроить систему усыновления и опекунства.