Как с пользой провести время с ребенком в поездке

Психолог Андрей Казаков рассказал РИАМО о том, как можно использовать время в дороге с детьми для общения, игр и обучения. Он отметил, что это время можно использовать для разговора о школе, планирования отдыха или обучающих игр. Игры помогают отвлечь ребенка от тревожной ситуации, например, во время похода в детский сад или школу.

«У меня ребенок одно время не хотел ходить в садик, волновался — во многом это было связано со сменой группы. Мы с ним играли в игру «Найди цвет»: приходили в группу, он выбирал цвет, например, красный, и мы соревновались, кто быстрее найдет пять красных предметов в окружении», — рассказал психолог.

Казаков также подчеркнул важность поддержания доверительного контакта с ребенком, чтобы тот мог в любой момент поделиться своими переживаниями или попросить совета.