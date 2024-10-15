Родители должны «насторожиться», если ребенок пишет о депрессии в соцсетях

Стоит обращать внимание также на «шок-контент», который размещает школьник.

Когда подросток разговаривает о «страданиях», нужно начать с ним беседу.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Светлана Качмар.

«Учитель часто не знает, в каких социальных сетях присутствует ребёнок. Сам профиль в социальных сетях, как правило, не отражает всю полноту жизни ребёнка. Если есть какие-то регулярные посты, в которых описывается депрессия, страдания, агрессивные моменты, какие-то перепосты, шок-контент, то это может насторожить. Но это должно насторожить прежде всего не педагога, а родителя. К сожалению, школа сейчас делает максимальные шаги, чтобы отстранить родителя от учебного процесса. Школа утратила связь с родителями. Нужно спрашивать у ребёнка, что интересно, слушать, что о нём говорят одноклассники, есть ли у него друзья. Смотреть, насколько ребёнок открыт с педагогом».

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сочли потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в соцсетях. Организация в рамках семинара по противодействию терроризму в образовательных организациях разослала информацию, согласно которой предлагается считать потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в социальных сетях. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».